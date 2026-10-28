В Кремле сделали заявление об участии европейцев в трехсторонних переговорах

По словам Ушакова, европейские представители смогут попасть на переговоры, "если купят билеты".

Представителей Европы никто не собирается приглашать за стол трехсторонних переговоров о прекращении войны России против Украины. Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщают росСМИ.

"Они могут туда попасть, если купят билеты, но никто не собирается приглашать их за стол переговоров", – сказал Ушаков.

Он добавил, что существует договоренность лишь о возобновлении трехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и США. Участие Европы в них, по словам Ушакова, не предусматривается.

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Трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ – последние новости

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что США планируют провести трехсторонние переговоры по поводу войны в Украине. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон рассказал, что в течение выходных общался с президентом Дональдом Трампом и государственным секретарем Марко Рубио. По его словам, оба сообщили ему о планах Вашингтона организовать трехсторонние переговоры. В то же время Джонсон подчеркнул, что доверять главе Кремля не стоит.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский назвал дату первой встречи в формате Украина-США-Россия. Украинский лидер отметил, что надеется на её проведение в первой половине ноября, после промежуточных выборов в Конгресс США. Это, по его словам, может произойти уже 10 ноября.

После этого в Кремле сделали неожиданное заявление относительно мирных переговоров в Абу-Даби. Заместитель министра иностранных дел страны-агрессора Сергей Рябков назвал разговоры о такой встрече "преждевременными".

Он не подтвердил, что трехсторонние переговоры о прекращении войны в Украине состоятся именно в Абу-Даби. В то же время ранее Россия уже рассматривала этот город как возможное место проведения встречи.

Также ранее издание Euronews сообщало, что Европейский Союз хочет присоединиться к следующим трехсторонним переговорам между Украиной, Россией и США. Отмечалось, что ЕС стремится играть более значительную роль в мирных переговорах, поскольку блок обеспокоен непостоянной позицией США.

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