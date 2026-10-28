Один из ключевых союзников РФ увеличил экспорт оружия в Европу на 1600%, – Bloomberg

Главной причиной стал рост спроса на боеприпасы.

За период полномасштабной войны РФ против Украины Индия увеличила экспорт оружия в европейские страны, поддерживающие Украину в войне против России, на 1600%. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, с 2023 года Индия продала Европе боеприпасов на сумму не менее 872 миллионов долларов. Для сравнения: за четыре года до начала полномасштабной войны объем такого экспорта составлял всего 49,2 миллиона долларов.

Журналисты отмечают, что ключевой причиной этого роста является увеличение спроса на вооружение со стороны европейских государств, которые с 2022 года начали активно пополнять собственные арсеналы и мобилизовывать ресурсы для оказания военной помощи Украине. Больше всего вырос спрос на артиллерийские снаряды и метательные заряды.

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Издание пишет, что рост экспорта вооружений соответствует политике действующего премьера Индии Нарендры Моди, который стремится развивать собственный ВПК и снижать зависимость от импортного оружия. В то же время это противоречит интересам России, которая является давним стратегическим партнером Индии. Москва со времён Холодной войны остаётся ключевым поставщиком оружия для Индии. В частности, большая часть индийской военной авиации имеет российское происхождение. Кроме того, с 2022 года Нью-Дели стал одним из крупнейших покупателей российской нефти.

"Россия создала рыночный спрос, на который реагируют индийские оборонные компании. В определенном смысле это бизнес-решение – доллары и центы имеют смысл", – цитирует издание Уолтера Ладвига, политолога Королевского колледжа Лондона, специализирующегося на оборонной политике Южной Азии.

Сотрудничество РФ и Индии: что известно

Ранее издание Defense Express сообщало о том, что РФ планирует поставить Индии 85 пассажирских самолетов Ил-114-300. Однако, как отметили эксперты, их невозможно полноценно эксплуатировать в климатических условиях этой страны.

Между тем South China Morning Post ранее отмечало, что Индия активизировала попытки достичь мира в Украине. По мнению издания, это связано с тем, что расходы Нью-Дели из-за этой войны продолжают расти. В частности, из-за атак РФ на индийские предприятия в Украине.

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