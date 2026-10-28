Умеров: Дипломаты стран-партнеров получают подозрительные сообщения о мирных переговорах

Глава Службы внешней разведки призывает иностранных дипломатов не отвечать на сомнительные сообщения и обращаться к украинской стороне по официальным каналам.

Дипломаты стран-партнеров начали получать подозрительные сообщения от имени якобы представителей украинской переговорной команды. Неизвестные пытаются распространить информацию о международных переговорах по поиску путей к миру и прекращению российской войны. Об этом сообщает глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров в социальной сети Facebook.

"На фоне активизации дипломатических усилий вновь фиксируем сообщения, которые отправляются от моего имени представителям дипломатического корпуса и нашим партнерам в разных странах", – отметил Умеров.

В частности, как отметил глава СВР, в таких сообщениях пытаются установить контакт и получить информацию о работе Украины с партнерами и международных переговорах.

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В связи с этим Умеров просит иностранных дипломатов не отвечать на подобные сообщения и не передавать никакой информации, если есть "хотя бы малейшее сомнение относительно контакта".

Он добавил, что номер телефона, аккаунт или электронный адрес лучше дополнительно проверить через официальные дипломатические каналы, соответствующее ведомство вашей страны или украинских дипломатов.

"Если вы получили подозрительное сообщение от моего имени – не вступайте в переписку и сообщите об этом украинской стороне. Будьте внимательны", – подчеркнул Умеров.

Мирные переговоры – последние новости

Как сообщал УНИАН, в ноябре ожидается возобновление трехстороннего переговорного процесса между представителями Украины, США и России по поиску путей прекращения войны. В частности, первая техническая встреча в возобновленном трехстороннем формате "Украина–США–Россия" состоится в первой половине ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

В США утверждают, что Украина и РФ согласились сесть за стол переговоров.

Как отмечает президент Украины Владимир Зеленский, предстоящая встреча представителей Украины, США и России в ноябре поможет приблизить переговоры на уровне лидеров, чтобы достичь конкретных договоренностей о прекращении огня.

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