Названы 5 забытых городов Европы, которые стоит посетить, пока они не стали слишком популярными

Они станут прекрасной альтернативой переполненным туристами Дубровнику или Парижу.

На фоне того, как самые популярные туристические города Европы страдают от чрезмерного туризма, путешественники все чаще ищут направления-двойники, куда можно сбежать от толп и завышенных цен.

Эксперт туристического портала Travel Off Path Винисиус Коста, который уже успел объездить всю Европу, назвал пять забытых туристами городов нашего континента, которые стоит посетить в ближайшее время – до того, как они станут слишком популярными.

"Европа – место поистине уникальное, однако толпы туристов, немыслимые цены и городские центры, превратившиеся в некое подобие "главной улицы" из парков Диснея – сплошь коммерциализированные и "прилизанные", – постепенно лишают ее былого волшебства. Эти пять малоизвестных жемчужин подарят вам то самое очарование Старого Света и атмосферу средневековых легенд, которую вы так ищете. И хотя популярность некоторых из них в последнее время растет, здесь нет и следа того безудержного наплыва туристов, к которому мы привыкли в других местах. Впрочем, поторопитесь: лучше успеть побывать там, пока о них не узнали все остальные", – пишет автор подборки.

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5 недооцененных городов Европы, которые стоит посетить как можно скорее

1. Касерес (Испания) вместо Дубровника (Хорватия)

На данный момент это место еще мало известно, но его популярность стремительно растет: за январь-август 2026 года прирост туристического потока здесь составил 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Исторический город Касерес в испанском регионе Эстремадура нередко называют "континентальным Дубровником" – там также снимали "Королевскую Гавань" из сериала "Игра престолов".

Но город интересен не только связью с популярной сагой. Это настоящий культурный центр, признанный ЮНЕСКО благодаря великолепно сохранившемуся средневековому ансамблю: здесь можно увидеть римские руины, мавританские оборонительные башни, готические церкви и даже здания эпохи Возрождения, созданные под влиянием итальянской архитектуры, отмечает Коста.

2. Труа вместо Парижа (оба Франция)

Этот город довольно популярен среди французов, но практически неизвестен иностранным туристам. Более того, летом 2026 года там даже было зафиксировано снижение туристического потока на 2,9% по сравнению с 2025 годом.

Тем не менее, по мнению автора материала, Труа является одним из красивейших средневековых городов Франции, который, к счастью, пока остается вне поля зрения толп туристов из Парижа. Город расположен в восточной части страны и когда-то был столицей исторического графства Шампань – того самого края, откуда родом популярное игристое вино.

В Труа также сохранилось одно из самых больших во Франции собраний средневековых зданий. Как и в нормандском Руане, дома с деревянным каркасом (фахверковые постройки) здесь окрашены в самые невероятные цвета. Самая знаменитая улица города – Рюэль-де-Ша (Ruelle des Chats), что в переводе означает "Кошачий переулок".

Что касается безопасности на фоне масовых протестов во Франции, то Труа практически не фигурирует в новостях о беспорядках. В его средневековом центре царит совсем иная атмосфера – кажется, что он находится невероятно далеко от хаоса, охватившего мегаполисы, отмечает Коста.

3. Герлиц вместо Мюнхена (оба Германия)

Пока это еще не слишком популярное среди иностранных туристов направление, но оно активно развивается: в первом полугодии 2026 года там зафиксирован рост туристического потока 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Герлиц расположен на восточной границе Германии и Польши, и фактически по мосту, без каких-либо пограничных проверок, всего за пару минут оттуда можно попасть в польский Згожелец.

А еще, в отличие от Дрездена или Лейпцига, Герлиц чудом уцелел во время Второй мировой войны. Здесь сохранился один из крупнейших в Центральной Европе исторических архитектурных ансамблей: около 4000 памятников – от готических церквей и ренессансных дворцов до фасадов в стиле модерн.

Подробнее о городе читайте в нашем отдельном материале.

4. Торунь вместо Кракова (оба Польша)

Популярность города внутри страны стремительно растет, а в последнее время он начинает привлекать внимание еще и иностранных туристов: в 2026 году рост туристического потока там составил внушительные 8,6% по сравнению с предыдущим годом.

Торунь, включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, славится своими готическими зданиями из красного кирпича. По своей красоте он не уступает таким городам, как Краков или Гданьск, однако здесь бывает гораздо меньше туристов.

В Торуни также сохранился участок средневековых крепостных стен протяженностью около километра – преимущественно вдоль реки Вислы. Вдоль них возвышаются исторические оборонительные башни и городские ворота, за которыми начинаются мощеные булыжником улицы.

5. Лечче вместо Флоренции (оба Италия)

Город, который называют "южной Флоренцией", становится все более популярным среди иностранных туристов, оставаясь при этом менее многолюдным, чем главные культурные центры Италии: летом 2026 года количество ночевок там увеличилось на 1,6%, хотя число прибытий сократилось на 0,6%.

На фоне того, как Флоренция превратилась в лабиринт из уличных лотков с безделушками и винных лавок с завышенными ценами, Лечче манит туристов своей характерной архитектурой в стиле барокко медового оттенка, зданиями из мягкого известняка и крошечными площадями, окруженными семейными тратториями.

Лечче безосновло напоминает Флоренцию, но с южным колоритом: элегантность "золотого века" здесь ощущается более камерно и ненавязчиво, отмечет автор материала.

Другие небанальные места для отдыха в Европе

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее команда Travel Off Path также отобрала пять недооцененных городов Испании без толп туристов, куда можно поехать за аутентичной атмосферой.

В свою очередь эксперты Lonely Planet назвали восьме интересных мест в Италии, которыми можно заменить переполненные Венецию и Рим.

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