СМИ: Фюле передал Азарову 11 требований от Евросоюза (документ)

Об этом пишет "Украинская правда". Этот документ имеет статус non-paper, т.е. он неофициальный. Но именно с ним Евросоюз будет сверять готовность к договору.

Источники издания утверждают, что эти 11 пунктов были переданы Фюле лично премьер-министру Азарову. Требования начинаются с пункта, который требует ввести рекомендации ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за парламентскими выборами 2012.

"Решить вопрос недостатков на парламентских выборах, включая те, которые связаны с невозможностью установить результаты выборов в пяти мажоритарных округах", - говорится в документе.

Следующий пункт требует решить проблему политически мотивированных приговоров в консультации с миссией президента Кокса и Квасьневского, заблаговременно обеспечить выполнение всех решений Евросуда по правам человека.

Еще один пункт требует внедрения КПК, законодательства об адвокатуре и т.д.

Следующий пункт касается закона о функционировании прокуратуры, уголовного кодекса, судебной системы и статуса судей. Еще один пункт требует в тесных консультациях с Венецианской комиссией проводить работу Конституционной ассамблеи в контексте конституционной реформы.

Для принятия Соглашения также необходимые реформы для подготовки к созданию глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС. Следующий пункт требует совершенствования законодательства в сфере борьбы с коррупцией.