В Британии выставили на продажу тысячелетний замок: сколько за него просят

В усадьбе насчитывается 30 спален, а также, среди прочего, теннисный корт, теплица, крытый бассейн и отдельные помещения для персонала.

Средневековый замок Аллингтон в графстве Кент, где, по преданию, обедали король Англии Генрих VIII и его жена Анна Болейн, выставлен на продажу за 5 млн фунтов стерлингов (более 6,6 млн долларов).

Как пишет Daily Mail, замок Аллингтон расположен в городе Мейдстоун и окружён 42 акрами леса вдоль реки Медвей. Это сооружение упоминалось ещё в "Книге Страшного суда" 1086 года. Впоследствии замок переоборудовали в роскошную резиденцию. Среди его наиболее примечательных особенностей – полноценный ров с водой, арена для охоты на медведей и площадка для рыцарских турниров. Также в замке есть величественный Большой зал, внутренние дворики и пещеры под зданием.

Всего в поместье насчитывается 30 спален. Среди прочих удобств – теннисный корт, теплица, крытый бассейн и отдельные помещения для персонала.

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Замок имеет статус памятника архитектуры I категории. Здесь также можно проводить свадьбы и другие мероприятия с участием до 150 гостей.

В описании недвижимости, опубликованном агентством Knight Frank, отмечается, что возле замка расположены сады с декоративными фонтанами и ухоженными клумбами. Рядом простирается цветущий луг, привлекающий насекомых-опылителей.

"Историческая голубятня, которую считают одной из старейших в Англии, а также боривитры, гнездящиеся в башнях замка, придают поместью особую привлекательность", – говорится в объявлении.

Также новый владелец сможет восстановить урожайный фруктово-овощной сад. На территории уже растут фруктовые и ореховые деревья, в частности кентский фундук, яблони, груши и сливы.

До 2025 года замок принадлежал сэру Роберту Вустеру, специалисту по опросам общественного мнения, скончавшемуся в прошлом году. После его смерти поместье выставили на продажу.

Замок также использовался в качестве съемочной площадки для кино и телевидения, в частности, для сериала "Horrible Histories" и фильма "The Avengers", сообщает BBC.

В объявлении Knight Frank отмечается, что приобретение Аллингтона – редкая возможность стать хранителем выдающегося памятника английской истории, обустроить в нём частную резиденцию или развить его коммерческий потенциал.

"Замок Аллингтон может стать как престижным семейным поместьем, так и основой для амбициозного проекта в сфере гостеприимства. Его следующий владелец сможет написать новую страницу необыкновенной истории этого сооружения", – отмечается в описании.

Поместье также имеет удобное расположение. Неподалеку находится парк Моут, где можно заниматься водными видами спорта и другими видами активного отдыха. Поблизости есть и спортивные площадки.

С территории замка легко добраться до автомагистрали M20, соединяющей Лондон с Дувром и Фолкстоном.

Оли Стритер, представитель подразделения загородной недвижимости Knight Frank в юго-восточной Англии, назвал Аллингтон редкой возможностью стать хранителем значительной части английской истории, корни которой уходят во времена составления "Книги Страшного суда".

По его словам, особое значение имеет тот факт, что в замке бывал Генрих VIII. Во время своих визитов король останавливался в так называемой Королевской комнате.

Британская недвижимость

Напомним, в Великобритании выставили на продажу историческое здание возрастом почти 200 лет – готическую башню с террасой на крыше и панорамным видом на реку. За объект просят около 415 тыс. долларов.

Она расположена на искусственно стилизованных под готику городских стенах городка Росс-он-Вай в графстве Херефордшир. В трёхэтажной башне обустроена уютная спальня и собственная терраса на крыше, откуда открывается панорамный вид на реку Вай.

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