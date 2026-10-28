80% украинцев поддерживают продолжение ударов по НПЗ, даже если США ограничат поддержку, – КМИС

Кроме того, большинство украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется.

80% украинцев считают, что Силам обороны стоит все равно продолжать удары по российским НПЗ, даже если США прекратят или ограничат помощь Киеву. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

В то же время 11% считают, что такие удары лучше прекратить даже в случае, если РФ продолжит атаковать украинскую энергетику и гражданские объекты. Еще 8% респондентов заявили, что им сложно ответить на этот вопрос.

В этом опросе людей также спросили о том, как долго они готовы терпеть войну в Украине. 63% респондентов заявили, что могут это делать столько, сколько потребуется. Остальные дали следующие ответы:

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5% готовы терпеть войну в течение года;

21% – в течение нескольких месяцев, до полугода;

11% затруднились ответить на этот вопрос.

Авторы опроса также отмечают, что, несмотря на постоянные обстрелы, количество киевлян, готовых терпеть войну столько, сколько потребуется, только выросло. Если в апреле 2026 таких было 61%, то уже в октябре этот показатель вырос до 76%.

Другие опросы о войне в Украине

Ранее опрос КМИС показал, что 41% респондентов считают категорически неприемлемым передать под контроль России весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности для Украины. В то же время 35% поддерживают такую идею, хотя и называют это решение сложным.

Отметим, что предыдущий опрос КМИС показал, что 62% украинцев готовы терпеть войну против РФ столько, сколько потребуется. В то время как 23% были готовы терпеть войну в течение нескольких месяцев – до полугода. Соответственно, несмотря на усиление российских атак по гражданской инфраструктуре, количество тех, кто готов терпеть войну столько, сколько потребуется, только выросло.

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