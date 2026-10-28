Охранял 20 яиц: во Флориде гигантский питон спрятался там, где никто не ожидал

Во Флориде бирманского питона обнаружили под тротуаром с кладкой из 20 яиц. Этот случай вызвал опасения, что инвазивные змеи могут размножаться вблизи домов.

Во Флориде обнаружили бирманского питона, который охранял кладку из 20 яиц под тротуаром. Змею заметил прохожий, который увидел движение под бетонным покрытием. Находка вызвала беспокойство, ведь инвазивные пресмыкающиеся могут устраивать гнезда недалеко от жилых домов, сообщает The Times of India.

Змею заметили на юге Флориды во время сезона гнездования бирманских питонов. После того как прохожий заметил движение под тротуаром, выяснилось, что там прячется питон с кладкой из 20 яиц.

К ситуации подключился Гильермо Тапанес – подрядчик, сотрудничающий с Южно-Флоридским водохозяйственным округом. По его словам, этот случай демонстрирует, насколько неожиданными могут быть места, где поселяются инвазивные змеи.

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Бирманских питонов обычно ассоциируют с каналами и заболоченными территориями южной Флориды. Однако эта находка показала, что они могут прятаться и в местах, расположенных близко к людям.

Одна самка питона может отложить более 100 яиц

Кладка из 20 яиц может показаться большой, однако для взрослой самки бирманского питона это относительно скромное количество. Крупные особи способны откладывать более 100 яиц.

Тапанес рассказал и о других случаях: у питона длиной около 4,3 метра нашли 53 яйца, а у особи длиной почти 5,5 метра внутри тела развивались примерно 200 яиц.

Именно способность этих змей к активному размножению затрудняет борьбу с их популяцией. Обнаружение гнезд и изъятие размножающихся самок являются частью мер по контролю численности вида во Флориде.

Как бирманские питоны распространились во Флориде

Родиной бирманских питонов являются Южная и Юго-Восточная Азия. Во Флориду они попали, в частности, через торговлю экзотическими животными: некоторые владельцы впоследствии выпускали змей в дикую природу, когда больше не могли их содержать.

На распространение вида также мог повлиять ураган "Эндрю", обрушившийся на юг Флориды в 1992 году. По словам Тапанеса, шторм разрушил объект по разведению змей в районе Гомстеда, откуда пресмыкающиеся могли сбежать в окружающую среду.

Тёплый и влажный климат штата способствует существованию этих змей. Со временем они закрепились в части южной Флориды, в частности в районе Эверглейдс.

Инвазивные питоны угрожают местным животным

Бирманские питоны охотятся на различных животных, а их присутствие связано со значительным сокращением численности некоторых местных млекопитающих в части Эверглейдс.

Опасность может касаться и домашних питомцев. Тапанес отметил, что питонов видели вблизи озёр в жилых районах, а добычей змей могут стать кошки и собаки.

Специалисты призывают жителей сообщать о замеченных питонах и не пытаться самостоятельно их ловить. Для сообщений об инвазивных видах во Флориде используется приложение IveGot1, через которое информацию можно передать в соответствующие службы.

Питоны в США – последние новости

Как сообщал УНИАН, Геологическая служба США (USGS) тестирует беспилотники, которые могут помочь выявлять и отслеживать бирманских питонов, ставшие огромной проблемой в обширном болотистом регионе Эверглейдс во Флориде. Технологию тестируют на фоне сложностей с поиском этих змей в труднодоступных болотах и густой растительности.

Борьба с инвазивными змеями затрудняется их способностью маскироваться и выживать в болотистой местности, поэтому оценить численность популяции сложно. Во Флориде применяют различные методы отлова, а с 2021 года действует комплексный план контроля, запрещающий содержание и ввоз этого вида. В то же время полностью ликвидировать сформировавшуюся популяцию пока невозможно.

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