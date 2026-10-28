Буданов прокомментировал сообщении о якобы споре с Уиткоффом

Он назвал это информационными атаками на переговорный процесс.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов опроверг сообщения СМИ о том, что у него произошла ссора с американским спецпредставителем Стивом Уиткоффом.

"Информация не соответствует действительности, такого просто не было", – заявил Буданов в комментарии РБК-Украина.

Он назвал это информационными атаками на переговорный процесс.

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"Сейчас мы наблюдаем информационные атаки на переговорный процесс. Важно сохранять хладнокровие и помнить о нашей ключевой цели – устойчивом мире для Украины. Делаем все для этого", – заявил глава Офиса президента.

Сообщение о споре Буданова и Уиткоффа

Как сообщал УНИАН, вчера французское издание Le Monde со ссылкой на источники сообщило, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф во время переговоров 9 октября предложил возобновить транзит российских энергоресурсов в Европу через Украину.

Виткофф утверждал, что такая схема могла бы принести Украине доходы от транзита, а европейским потребителям – помочь снизить расходы на энергоносители.

Идея американских представителей вызвала резкую реакцию главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова. По информации Le Monde, он был возмущен предложением, которое, по его мнению, фактически могло поставить Киев в зависимость от Москвы.

"Кирилл Буданов едва сдерживает гнев", – написало издание о состоянии украинского чиновника.

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