Не собирал только ленивый: грибной сезон в Украине стал самым урожайным за десятилетие

Грибники возвращаются из леса с полными ведрами огромных грибов.

Житель Житомира Виктор Лисовский на днях нашел в лесу недалеко от поселка Довбиш Звягельского района белый гриб весом почти 500 граммов. Как пишет "Суспильне", гриб оказался твердым и чистым внутри, поэтому семья решила его засушить. Сам грибник называет нынешний сезон одним из лучших за последние десять лет в Звягельском районе.

Виктор Лисовский рассказал, что крупные белые грибы ему попадались и раньше. Самый крупный из тех, что он находил, весил почти 700 граммов – это было в 2024 году. А во время одного похода в лес мужчина собрал до 200 белых грибов.

По его словам, размер не всегда свидетельствует о качестве находки: крупные грибы могут быть слишком мягкими или червивыми. Зато гриб, найденный 25 октября, был полностью твёрдым и чистым внутри, поэтому его решили засушить вместе с ножкой и шляпкой.

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Сезон этого года был особенно урожайным

Первые белые грибы в 2026 году Лисовский начал находить в конце августа, массово они появились в середине сентября, а самый активный период сбора длился примерно до середины октября.

"В течение последних шести недель мы каждые выходные ходим на тихую охоту. Как правило, собираем только белые грибы и краснушки (подосиновики). Конкретно по 2026 году можно смело сказать, что только ленивый не смог бы набрать себе грибов. Этот сезон лично для меня является одним из лучших за последние десять лет в Звягельском районе", – отметил грибник.

Он пояснил, что сезон отличался не только масштабным "урожаем", но и тем, что белые грибы продолжали попадаться даже в конце осени – для Житомирщины это несколько необычно.

По наблюдениям мужчины, в этом году грибов было больше, чем в прошлом. В то же время урожайность зависит от конкретной местности. Среди традиционно грибных мест он назвал районы Высокой Печи и Денишова, а также север Житомирской области.

Белые грибы можно находить и в конце октября, а иногда – даже в ноябре. Однако в засушливые годы или после первых заморозков они могут стать непригодными для употребления из-за червивости и мягкости. Другие виды – зеленушки, опята, польские грибы и маслятки – можно собирать до наступления морозов. Однако сам Виктор отдаёт предпочтение именно белым грибам.

Собирает с детства

Лисовский увлекается "тихой охотой" с детства. Вспоминает, что мама научила его собирать только белые грибы. Этого правила он придерживается уже около 20 лет.

Найденные грибы мужчина аккуратно чистит прямо в лесу, стараясь не повредить шляпки и ножки. Дома их перебирает, моет и готовит к дальнейшей обработке мама Виктора. Часть грибов сушат, остальные отваривают и маринуют по семейному рецепту. Затем заготовками делятся с друзьями и родными.

В этом году запасов удалось сделать столько, что их хватит с избытком. Сушеные грибы семья хранит в герметичных емкостях – при надлежащих условиях они могут оставаться пригодными к употреблению несколько лет. В то же время семья старается каждый год пополнять запасы, а маринованные грибы использует до появления новых заготовок.

Грибы как способ психологического восстановления

Для Лисовского сбор грибов – прежде всего хобби, а не способ заработка. Мужчина говорит, что тихая охота помогает ему отдохнуть и психологически разгрузиться.

"Конкретно для меня это хобби, способ психологической разгрузки и удовольствие от процесса. Лично себя не считаю асом в этом деле, ведь есть люди, которые собирают грибы в промышленных масштабах и реализуют на рынках. Но для меня это удовольствие при наличии свободного времени и в сезон", – рассказал он.

Лисовский работает руководителем центра молодежной политики Житомирского государственного университета имени Ивана Франко. В свободное время он продолжает ходить в лес, ведь сезон тихой охоты в Житомирской области еще не закончился.

Грибы Украины

Как писал УНИАН, на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника специалисты обнаружили листочню вьющуюся – редкий гриб, занесенный в Красную книгу Украины со статусом "исчезающий".

Листочья вьющиеся, которую также называют спарасисом вьющимся, грибом-бараном или грибной капустой, – необычная находка. Вместо привычной шляпки этот гриб имеет шарообразное плодовое тело, состоящее из многочисленных волнистых, разветвленных лопастей.

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