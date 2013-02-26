Газовый реверс: Украина импортирует 7 млрд кубов газа из Венгрии и Словакии

Украина планирует в 2013 году заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе 4 ежегодного Украинского энергетического форума заявил заместитель главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун.

«В текущем году планируется также заключение отдельных контрактов на поставку природного газа в объеме до 7 млрд куб. м через территорию Венгрии и Словакии», - заявил В.Чупрун.

“С 1 марта 2012 года “Укртрансгаз” обеспечил возможность приема газа из Венгрии в Украину в объеме до 3 млн куб. м в сутки в зимний период и более 1 млн куб. м - в летний – добавил он.

Также замглавы “Нафтогаза” подчеркнул, что венгерская сторона подтвердила техническую возможность подачи газа и в настоящее время стороны подписали техническое соглашение и готовы к транспортировке газа с территории Венгрии в Украину.

“Запланированные поставки газа с территории Словакии в объеме до 3 млн куб. м в сутки на данный момент требует технологического согласования”, - сообщил В.Чупрун.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Украина планирует в первом квартале 2013 года начать поставки газа из Европы через Словакию и Венгрию.

22 февраля 2013 года в ходе общения президента с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», Президент Виктор Янукович заявил, что Украина заключила с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading контракт на поставку природного газа ежегодным объемом до 5 млрд кубометров.

Напомним, что согласно рамочному соглашению, максимальный объем газа, который может быть поставлен в Украину немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading, составляет 10 млрд куб. м.

RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года, первого года, в котором страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка, 56 млн куб. м газа.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в РФ до 20 млрд куб. м.