Украина может вернуться к ночной светомаскировке: Флэш объяснил причину

Особенно это касается освещения дорог и отдельных участков трасс.

Украине, возможно, придется ввести режим светомаскировки, если Россия начнет массово применять модуль автономной оптической навигации "Сусанин" на реактивных ударных беспилотниках "Герань-5" и других средствах воздушного нападения. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по развитию технологических направлений обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов.

Он отмечает, что в начале полномасштабного вторжения РФ украинцы прибегали к светомаскировке из-за непонимания происходящего, но не исключено, что к этому придется вернуться уже из-за реальной ситуации.

"В 2022 году мы делали это из-за страха и непонимания, а сейчас, вероятно, придется действовать осознанно. Если наш враг начнет массово применять модуль оптической навигации "Сусанин" на "Герань-5" и других БПЛА (или ракетах – УНИАН) в ночное время, нам, возможно, придется пересмотреть вопрос светомаскировки", – предположил специалист.

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По его словам, особенно это касается освещения дорог и определенных участков трасс.

Что этому предшествовало

Напомним, РФ начала применять новую версию "Герань-5", оснащенную новой системой навигации. Также дрон получил измененную конструкцию фюзеляжа.

В частности, мониторинговый канал "Полковник ГШ" сообщил, что модифицированная "Герань-5 К5" оснащена модулем ОЭКС (DSMAC) для навигации по эталонным изображениям земной поверхности – как у ракеты Х101. Также отмечалось, что из-за более высокой скорости, чем у "Герань-4" и обычной "Герань-5", их часто путают с ракетами типа "Дань-Т".

Аналитики "Милитарного" пояснили, что ОЕКС – это система навигации по сопоставлению изображений местности, позволяющая противнику корректировать маршрут без использования спутниковой навигации.

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