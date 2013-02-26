Язев: РФ интересует участие в управлении украинской ГТС или передача ее Газпрому

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал президент Российского газового общества Валерий Язев.

«Я думаю, что «Газпром» не согласится на трехсторонний консорциум. Не в интересах России такая мешанина при управлении ГТС, и это ни к чему хорошему не приведет. Нас интересует прямое участие «Газпрома» в управлении украинской трубой или передача ее «Газпрому», - сказал В.Язев. При этом он подчеркнул, что выражает собственное мнение.

По его словам, в случае передачи ГТС российской стороне Украина будет получать соответствующую арендную плату.

При этом он затруднился ответить, о каком порядке цифр может идти речь.

«Это вопрос подсчетов, это уже цифры», - сказал он.

Он убежден, что российскую сторону могут устроить различные договоренности с Украиной, без участия ЕС.

В то же время В.Язев отметил, что в условиях строительства и наличия обходных газопроводов – «Южный поток» и «Северный поток» - «Газпром» интересуют в первую очередь подземные хранилища газа на Западной Украине.

«Уже сейчас у нас нет транзитных рисков. Мы их уже сняли. Ценность ГТС - в ее подземных хранилищах газа, а не в самих трубах», - сказал В.Язев.

При этом он заверил, что если ГТС будет сдана в аренду «Газпрому», то российская компания будет ее модернизировать и поддерживать в работоспособном состоянии.

«Для «Газпрома» есть смысл только в долгосрочной аренде, так как капиталоемкость по поддержанию работоспособности очень велика», - сказал В.Язев.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что еврокомиссар по энергетическим вопросам Гунтер Эттингер предложил украинской стороне рассмотреть вопрос создания газотранспортного консорциума на трехсторонней основе.

При этом Э.Ставицкий пообещал, что любые договоренности относительно украинской газотранспортной системы не будут подковерными - в этот процесс будут вовлечены специалисты, а о результатах будут поставлены в известность средства массовой информации.

Президент Украины Виктор Янукович 22 февраля в ходе с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной» заявил, что Украина ведет переговоры с Россией не о продаже газотранспортной системы, а о передаче ее в аренду, особо подчеркнув, что эти переговоры находятся на финальной стадии.

По словам президента, в ходе переговоров поднимается вопрос не о продаже ГТС, а ее аренде, что даст более эффективно ее использовать и безболезненно прокачивать необходимые объемы газа.

Напомним, Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС, но его формат пока не определен. Украина ранее настаивала на трехсторонней модели – с участием ЕС.

В декабре 2012 года посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов заявил, что Украина и Россия могут вести переговоры лишь о двустороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины. При этом он отметил, что кроме консорциума, может рассматриваться вариант совместного предприятия. Причем процесс создания консорциума или СП позволит снизить цену на газ для Украины и обеспечить загрузку ГТС.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов - 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов - 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.