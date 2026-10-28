Китай построил странный пассажирский самолет с десятью двигателями: почему он стал мемом

На первый взгляд может показаться, что изображение самолета создал ИИ, но это не так.

Опубликованы первые фото прототипа полностью электрического самолета CE-25A, над которым работает корпорация COMAC. На них обратил внимание известный исследователь китайской авиатехники Андреас Руппрехт (Andreas Rupprecht).

Судя по фотографиям, самолет имеет сразу десять двигателей. Из-за этого он уже стал локальным мемом. Пользователи сети иронизируют в стиле известного диалога: "Сколько двигателей? – Да".

"Если обеспечить кирпич достаточной тягой, он тоже сможет летать", – шутит один из любителей авиации.

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На самом деле выбранная схема имеет свои плюсы. Для самолета используется концепция так называемой распределенной электрической силовой установки. Одно из её преимуществ заключается в высокой аэродинамической эффективности благодаря интеграции двигателей в конструкцию планера.

Большое количество электродвигателей также обеспечивает потенциально высокий уровень резервирования и безопасности: в случае отказа нескольких из них самолет сможет стабильно продолжать полет.

Макет CE-25A впервые был представлен несколько лет назад. COMAC позиционирует самолет как машину для региональных пассажирских перевозок и деловой авиации. Самолет рассчитан на перевозку до 19 пассажиров и должен преодолевать расстояние в 400–500 км. Его максимальная крейсерская скорость заявлена на уровне 400 км/ч.

Точных данных о текущем этапе испытаний CE-25A и его первом полёте пока нет. Вероятно, самолёт ещё не поднимался в воздух, а на опубликованных фото запечатлены начальные рулёжные испытания.

Ожидается, что CE-25A представят на авиасалоне в китайском Чжухае, который состоится в декабре этого года.

Китайская авиация – другие новости

Недавно китайские исследователи представили аэродинамическую модель пассажирского самолета типа "летающее крыло", рассчитанного на перевозку более 800 пассажиров.

Ожидается, что ширина самолета составит 85 метров, а длина – 43 метра. Размах его крыла будет примерно в 1,6 раза больше, чем у стелс-бомбардировщика B-2 Spirit, который также построен по схеме "летающее крыло". Крейсерская скорость авиалайнера достигнет 0,8 Маха.

Китай также продолжает развивать беспилотную авиацию: ранее в стране состоялся первый полёт Changying-8 (CY-8), который стал одним из самых тяжёлых транспортных дронов в мире.

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