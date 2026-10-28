Путин заявил, что РФ поддерживает тесный контакт с США и Маском в космической сфере

Глава Кремля также назвал "Рассвет" первыми шагами РФ по созданию аналога Starlink.

Россия гордится тем, что приступила к созданию аналога спутниковой системы Starlink, а проект"Рассвет" является первыми шагами в этом направлении. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин на саммите "Россия – Африка", сообщают росСМИ.

Глава Кремля также сообщил, что Россия поддерживает тесные контакты с Соединёнными Штатами по вопросам космоса. В частности, он упомянул американского миллиардера Илона Маска, назвав его "гениальным человеком".

"Мы находимся в тесном контакте с нашими американскими партнерами, в частности с господином Маском, ведь на орбитах очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину и порядок. И мы, и наши американские партнеры, мы взаимно ценим это, и вместе с ними, несмотря на все вопросы политического характера, тесно сотрудничаем – и наш "Роскосмос", и другие компании", – сказал Путин.

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Илон Маск, работа Starlink в Украине и отношения с Зеленским

Ранее бизнесмен Илон Маск признал, что ограничил использование Starlink для ВСУ. Он также заявил, что украинский фронт падет "немедленно", если он отключит свои терминалы.

Маск утверждает, что украинские военные якобы нарушили условия использования Starlink, "применив его для нанесения ударов ударными беспилотниками с целью убийства людей".

В свою очередь советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов ответил на обвинения Маска в нарушении условий использования Starlink для ударов дронами.

"Очень странно, что Илон Маск не знает об ограничениях работы Starlink в Украине. Начиная с зимы 2026 года все терминалы Starlink над территорией Украины (включая оккупированные территории) имеют ограничение скорости перемещения 70–90 км/ч. А над территорией России Starlink не работает", – написал он.

По его словам, таким образом, ВСУ физически не могут использовать коммерческий Starlink для нанесения ударов с помощью дипстрайков и мидлстрайков.

Впоследствии Маск заявил, что опасается удара РФ по Starlink и хочет, чтобы спутники оставались гражданским проектом. Он считает, что если противник взорвет спутники Starlink, это вызовет цепную реакцию разрушений. В результате, по его словам, возникнет огромное поле обломков, а космос станет непригодным для использования.

Также напомним, что в середине октября Маск сделал новое заявление об отставке Владимира Зеленского. Американский миллиардер вновь призвал украинского президента уйти в отставку. Это было уже не первое подобное заявление бизнесмена о необходимости проведения выборов в Украине.

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