Янукович даст итоговую пресс-конференцию в пятницу

1 марта состоится Итоговая пресс-конференция Президента Украины.

В пятницу, 1 марта, состоится Итоговая пресс-конференция Президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Пресс-конференция начнется в 11:30. Мероприятие состоится в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» (г. Киев, ул. Крещатик, 2). Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире Национальной телекомпании Украины.

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