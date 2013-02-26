Янукович даст итоговую пресс-конференцию в пятницу
16:09, 26 февраля 2013Политика
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1 марта состоится Итоговая пресс-конференция Президента Украины.
Виктор Янукович даст пресс-конференцию
В пятницу, 1 марта, состоится Итоговая пресс-конференция Президента Украины Виктора Януковича.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Пресс-конференция начнется в 11:30. Мероприятие состоится в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» (г. Киев, ул. Крещатик, 2).
Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире Национальной телекомпании Украины.
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