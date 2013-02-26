Нафтогаз в 2013 году планирует закупить 18-20 млрд кубов российского газа

"Восемнадцать-двадцать (миллиардов кубометров - ред.), мы их ("Газпром" - ред.) предупредили, что будем меньше брать. А вот как получится - увидим", - сказал Чупрун.

По его словам, Киев имеет достаточные запасы газа и страна не ощутит сокращения закупок топлива в России. "Хороший остаток газа есть после зимнего периода", - по словам В.Чупруна сообщает РИА Новости.

Украина несколько лет пытается пересмотреть газовые соглашения с Россией, называя цену завышенной, а сами контракты - кабальными. "Нафтогаз" неоднократно просил сократить годовой объем закупки в 2012 году с 52 миллиардов до 27 миллиардов кубометров. В 2013 году Украина хочет еще больше снизить импорт газа из России - до 20 миллиардов кубометров газа.