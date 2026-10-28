Гуманитарные миссии, как в Олешках, будут проводить на Херсонщине ежемесячно, - Fox News

Раз в месяц будут организовываться коридоры для эвакуации гражданского населения и доставки гуманитарных грузов.

Гуманитарная операция в Олешках по соглашению сторон может быть продлена на более длительный срок. Кроме того, стороны договорились не реже одного раза в месяц организовывать в Херсонской области гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских лиц и доставки гуманитарной помощи. Об этом пишет Fox News.

По информации издания, первая леди США Мелания Трамп сыграла ключевую роль в достижении договоренностей относительно гуманитарной операции в Олешках. Сообщается, что трагедия этого города привлекла её внимание в сентябре во время мероприятия в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. До этого первая леди уже участвовала в шести гуманитарных инициативах, благодаря которым 34 украинских ребёнка воссоединились со своими семьями. Этот опыт помог ей наладить контакты с обеими сторонами.

Старший советник первой леди Марк Бекман отметил, что Трамп лично координировала переговоры с российскими и украинскими чиновниками, в частности с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского. "Отношения первой леди с Россией и Украиной со временем стали весьма значимыми. Существует большое доверие, и было достигнуто немало успехов", – сказал Бекман.

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По его словам, переговоры охватывали детальные вопросы: маршруты гуманитарных конвоев, допустимую военную технику и порядок эвакуации. Стороны также предусмотрели использование рефрижераторов для транспортировки тел погибших.

По плану, гуманитарная операция продлится примерно неделю и должна завершиться в начале ноября. Если понадобится больше времени, стороны смогут договориться о продлении перемирия. Соглашение также предусматривает регулярные гуманитарные поставки и меры по эвакуации людей из населённых пунктов Херсонской области – по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Гуманитарная операция в Олешках

Как писал УНИАН, аналитики ISW считают, что во время эвакуации жителей Олешек ключевой проблемой остается неопределенность относительно того, позволит ли Россия украинцам вернуться на подконтрольную Украине территорию. Аналитики отмечают, что Москва может сначала вывозить людей в оккупированный Крым или Россию и использовать принудительную паспортизацию как повод для ограничения их права на возвращение.

Также мы сообщали, что в Херсоне благодаря временному режиму тишины, введенному в рамках гуманитарной миссии в Олешках, заметно оживилась городская жизнь, а жители получили возможность спокойнее находиться на улицах.

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