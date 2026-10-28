В Киеве возобновили движение метро на левом берегу после удара РФ по Южному мосту, – КГГА

На самом Южном мосту продолжаются работы и обследование поврежденных конструкций.

После повреждения Южного моста в результате российской атаки на Киев 27 октября поезда метро уже курсируют на участке между станциями "Осокорки" и "Красный Хутор", сообщает пресс-служба КГГА.

"Восстановлены приоритетные кабельные сети электроснабжения, сигнализации и связи, а также возобновлено движение поездов на левобережном участке метрополитена от станции "Осокорки" до станции "Красный Хутор", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что в настоящее время продолжаются работы по восстановлению всех инженерных сетей, в частности диспетчерской централизации, резервного электропитания и контроля движения поездов.

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Отмечается, что в результате атаки россиян на Южный мост были зафиксированы повреждения элементов мостовых конструкций, в частности железобетонной прогоновой конструкции (основной несущей конструкции моста), автомобильных проездов, конструкций метрополитена и инженерных коммуникаций.

Там добавили, что специалисты "Киевавтошляхмоста" уже выполняют первоочередные работы по ликвидации последствий вражеской атаки на участках, которые, по заключению Национального института развития инфраструктуры, не получили критических повреждений и не требуют дополнительных инженерных обследований и проектных решений.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА отметили, что отдельные повреждения влияют на работу конструкции моста в целом, поэтому необходимо оценить их влияние на прочность и безопасность сооружения.

"Профильные научно-исследовательские институты проводят динамические испытания, геодезический контроль деформаций, наблюдение за развитием дефектов и проверочные расчеты с применением расчетных моделей", – отметили в КГГА.

После обследования мостового сооружения Национальный институт развития инфраструктуры примет технические решения относительно дальнейшего восстановления мостового сооружения и наземного участка Сирецко-Печерской линии метрополитена.

Атака РФ на Южный мост – последние новости

Как писал УНИАН, ночью 27 октября в столице после ракетной атаки были повреждены инфраструктура метрополитена и Южный мост. В результате баллистического удара посреди покрытия моста образовалась значительная пробоина.

Вследствие этого движение поездов было ограничено на красной и зеленой линиях метро, а впоследствии мост временно перекрыли для всего транспорта в обоих направлениях.

Из-за перекрытия Южного моста после баллистической атаки на Киев для водителей организовали объездные маршруты.

Военный обозреватель Денис Попович заявил, что ударами по мостам Киева, в частности по Южному мосту, враг пытается добиться экономических, логистических и психологических последствий.

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