Налоговая милиция ”накрыла” мощный конвертационный центр

В Житомире работники налоговой милиции ликвидировали незаконную схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, с помощью которой в теневой сектор экономики попадали десятки миллионов гривен.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении налоговой милиции ГНА Украины, ряд финансовых афер налоговики выявили, расследуя уголовное дело в отношении руководителей одной из житомирских фирм, которые на протяжении последних двух лет сумели скрыть от уплаты в бюджет около 10 млн. грн.

Во время проверки оказалось, что бизнесмены пользовались услугами мощного конвертационного центра, действовавшего в городе. Организовали его два местных жителя с целью предоставления услуг по незаконной конвертации денежных средств в наличность предприятиям и организациям области.

Для этого они на подставных лиц зарегистрировали целую сеть фиктивных предприятий, через счета которых направлялись финансовые потоки. От имени этих фирм в дальнейшем оформлялись фальсифицированные пакеты документов на бестоварные операции. За свои услуги махинаторы брали 5% от суммы, которая переводилась в наличность. Общий объем противозаконных операций, осуществленных теневиками, превышает 70 млн. грн..

Во время обыска в помещениях конвертационного центра оперативники налоговой изъяли десятки штампов, печатей и бланков фиктивных фирм, чековые книжки и первичную финансово-бухгалтерскую документацию, а также другие доказательства преступной деятельности. Организаторы нелегального бизнеса задержаны.