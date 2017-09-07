Что сказал Порошенко украинцам во время выступления в Раде: коротко о главном (видео)

Сегодня, 7 сентября, президент Украины Петр Порошенко выступил перед народными депутатами в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении государства.

УНИАН подготовил обзор основных тезисов выступления главы украинского государства.

О войне на Донбассе

По словам главы украинского государства, в 2014 году только прямая интервенция российских войск с использованием современной техники и вооружений остановила процесс освобождения Донбасса. Президент напомнил, что летом 2014 года большую часть Донбасса удалось вернуть под суверенитет Украины, а также анонсировал в ближайшее время обнародование и вынесение на обсуждение закона о реинтеграции Донбасса.

Комментируя размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе Петр Порошенко отметил, что это стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования и мощным фактором деэскалации. По его словам, предстоящая Миссия ООН должна быть размещена на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок украинско-российской государственной границы. "Но, договориться относительно параметров миротворческой Миссии будет чрезвычайно сложно", - добавил Порошенко.

Вместе с тем, Россия продолжает совершать провокации, препятствовать эффективной деятельности наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ, поставлять оружие на украинскую территорию и наемников.

Про Крым и Россию

Украина не может выбить Россию из Крыма силой, но может создать условия, когда Крым станет для России неподъемным грузом, считает глава государства. Для этого Украина использует инструменты международного права, санкции, международные суды, различные международные платформы, мониторинговые механизмы и тому подобное. Хотя этот процесс будет длительным, но действенным.

Также глава государства убежден, что главной угрозой со стороны России все же остается военная. "Нет пока никаких признаков того, чтобы Москва готова была отступить с Донбасса, уйти из Крыма. А вот доказательств ее подготовки к наступательной войне континентального масштаба все больше", - заявил президент.

Вместе с тем, Украина будет добиваться продолжения, углубления и усиления санкций стран Запада против РФ. Создание международной коалиции в поддержку Украины в борьбе против российской агрессии, удержание ее в активном состоянии – повседневная работа всей украинской дипломатии.

Вспомнил президент и о блокировке российских сайтов в Украине. Он заявляет, что российские сети остаются инструментами спецопераций спецслужб РФ в необъявленной войне против Украины. Именно поэтому Украина продолжит принимать меры по сокращению присутствия и известности в сети Интернет российских социальных сетей.

О борьбе с коррупцией

Не обошел Порошенко в своем выступлении и тему борьбы с коррупцией, назвав этот вопрос "больным и сложным". Он заверил, что не будет "адвокатом" ни одного члена собственной команды в случае предъявления правоохранителями обоснованных претензий. Вместе с тем, необходимо продемонстрировать решительные дальнейшие действия. "Никто, никому, никогда не может гарантировать "политическую крышу" или "прикрытие"", - подчеркнул глава государства.

Необходимо дать «второе дыхание» в борьбе с коррупцией в Украине. По словам президента, недоверие общества к государственным институтам и политикам, перерастает в глубокие уныние, апатию и депрессию. «Чтобы устранить эту опасность, мы должны немедленно, быстро, дать второе дыхание и борьбе с коррупцией и экономическим преобразованиям...», - сказал он.

В контексте борьбы с коррупцией неотложным является вопрос создания специального антикоррупционного судебного органа. По словам главы государства, этот орган должен быть зависимым только от закона, но свободным от любых посторонних воздействий.

О политике и неприкосновенности

Во время почти 1,5-часового выступления Порошенко заявил, что Украина выбралась из глубокой, смертельно опасной пропасти, но стоит сделать один лишь неверный шаг - и страна опять пойдет вниз.

Не обошел гарант и тему отмены депутатской неприкосновенности. В частности, он призвал Верховную Раду отменить депутатскую неприкосновенность с введением решения в действие с 1 января 2020 года. По его словам, эта дата поможет депутатам нынешней каденции наконец выполнить многолетнее обещание и не бояться, что это каким-то образом направлено против них.

О выборах

Порошенко подчеркивает, что никогда не согласится с предложениями отобрать у граждан право избирать президента и передать эти полномочия парламенту. Он напомнил, что "несмотря на российскую агрессию, мы не пошли на ограничение демократических прав и свобод, не ввели военного положения тогда, когда для этого были все основания".

В контексте выборов он также отметил, что электоральная ниша коммунистов пустовала не долго и ее заняли несколько партий, которые недавно были участниками проевропейской коалиции. При этом, "декоммунизация не ликвидировала спрос на коммунистическую идеологию классовой ненависти".

О реформах

По словам главы государства, ранее различные органы власти "занимались лишь взаимной борьбой и не смогли провести ни одной, ни единой принципиальной реформы".

Необходимо завершить начатые реформы, потому что в противном случае Украину ждет потеря государственности. Но Украина должна двигаться по оптимистичному сценарию: "успешная европейская Украина успешных украинцев".

По мнению Порошенко, у Украины остался только год для того, чтобы активно поработать над реформами. Потом этому будут мешать президентская и парламентская избирательные кампании.

О земельной реформе

Порошенко призвал Верховную Раду принять необходимые законы, которые снимут в обществе фобии относительно земельной реформы, учтут все предостережения и создадут необходимые предохранители для старта в будущем земельной реформы. При этом он отметил, что сейчас общественное мнение относительно земельной реформы сформировано под влиянием популистов.

Открытый земельный рынок - это один из способов быстро привлечь в Украину крупные инвестиции, однако парламент должен сам определить дату старта этой реформы.

Об экономике

Выступая перед депутатами Порошенко сообщил, что рост экономики Украины в 2017 году может составить 1,8% и ускорится к 2020 году до 4%.

По его словам, экономика Украины показывает рост уже шесть кварталов подряд, при том, что основная часть промышленного потенциала страны, который был расположен на Донбассе, оккупирована, исключена из экономического оборота.

Газ

Эпоха «газового» шантажа Украины, который по отношению к нашей стране использовала Россия и ее компания-монополист «Газпром», осталась в прошлом, подчеркивает Порошенко.

Украина смогла добиться победы в спорах с Россией в Стокгольмском арбитраже и ожидает положительного результата по контракту на транзит газа, который заканчивается в конце 2019 года.

Энергетика

Порошенко напомнил, что Украина для работы своих теплоэлектростанций законтрактовала у американских угольных компаний свыше 700 тысяч тонн дефицитного угля антрацитовой группы, который заменит поставки этого вида топлива из России. Первая партия американского антрацита, ожидается уже на днях.

Деньги

Каждая копейка полученного финансирования от Международного валютного фонда хранится в золотовалютных резервах Национального банка Украины, которые на сегодня превышают 18 млрд долл. Порошенко подчеркнул, что за 2 года резервы пополнились более чем на 13 млрд долл., а курс гривни, после падения в 2014-2015 годах, держится неизменным практически 2 года.

Кроме этого глава государства сообщил, что Украина практически завершила болезненное и масштабное очищение банковской системы от нездоровых банков.

Одним из факторов макроэкономической стабилизации является постепенная отмена Национальным банком ограничений на валютном рынке и разработка новой концепции НБУ относительно валютного регулирования по принципу "разрешено все, что не запрещено", что соответствует европейской практике.

Единый налог

Глава государства призвал Верховную Раду при утверждении государственного бюджета Украины на 2018 год не отменять упрощенную систему налогообложения малых предпринимателей.

Он подчеркнул, что необходимо сломать традицию, когда судьба малого бизнеса в новом году становится известной за несколько часов до праздничного поздравления президента.

Дороги

В этом году планируется отремонтировать 3300 км дорог по всей Украине. При этом Порошенко призвал правоохранительные органы усилить контроль за использованием средств, которые направляются на дорожное строительство.

О безвизе и Ассоциации

Петр Порошенко заявил, что Соглашение об ассоциации и безвизовый режим с ЕС свидетельствуют об изменении геополитических и цивилизационных координат Украины.

«Благодаря тому, что Евросоюз еще в позапрошлом году согласился на временное ее применение, мы уже можем радоваться такими предварительным ее итогам, как рост нашего экспорта в Евросоюз», - заявил глава государства.

Введение безвиза президент назвал главным итогом трехлетней совместной реформаторской работы всех ветвей власти и общества.

При этом, глава украинского государства предостерег Верховную Раду Украины от попытки изменить законы, принятые для получения безвизового режима с Евросоюзом.

Об учениях "Запад-2017"

Комментируя масштабные военные учения на территории Беларуси «Запад–2017» президент Петр Порошенко отметил, что Украина усилила контроль на всех участках государственной границы. Также он отметил, что "уместнее их было бы именовать эти учения "Антизапад".

Об украинском языке

Гарантии полноправного присутствия украинского языка в сфере услуг должен предоставить законопроект, который сейчас готовится. "Заботясь об украинском языке, который «империя» столетиями пыталась уничтожить, мы как европейское государство оставляем широкий простор для культурного и информационного продукта на крымскотатарском, русском и других языках. А в сферу частного языкового общения государство вообще не должно вмешиваться и вмешиваться никогда не будет", - подчеркнул Порошенко.