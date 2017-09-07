Украина будет добиваться продления и усиления санкций стран Запада против РФ - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина будет добиваться продления, углубления и усиления санкций стран Запада против РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время ежегодного послания к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны.

Он отметил, что создание международной коалиции в поддержку Украины в борьбе против российской агрессии, содержание её в активном состоянии - повседневная работа всей украинской дипломатии.

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«Конечно, режим санкций, который продлеватся уже четвертый год, для России не смертельный, но это - эффективный инструмент ее сдерживания и побуждения сесть за стол переговоров», - подчеркнул глава государства.

«Именно поэтому мы продолжим бороться с любыми попытками их снять или хотя бы ослабить. Напротив, добиваться их продление, углубления и усиления», -заметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН ранее, Украина усилила контроль на всех участках государственной границы из-за российско-белорусских учений «Запад–2017».

Говоря об учениях "Запад–2017", он отметил, что "уместнее их было бы именовать "Антизапад". "Естественно, что именно поэтому, а не из каких-то иных причин, мы и усилили контроль на всех участках государственной границы", - сказал глава государства.