Россияне нанесли ущерб заповеднику 'София Киевская'

Среди людей пострадавших нет.

В результате атаки российских оккупантов на Киев 4 сентября было повреждено одно из зданий Национального заповедника "София Киевская": там были выбиты окна и разрушена стеклянная входная группа. Об этом сообщила генеральный директор заповедника Неля Куковальская, пишет "Суспильне".

"Среди людей пострадавших нет. Все укрылись. Софийский собор также не пострадал", - сказала Куковальская.

В то же время, по её словам, повреждения получила Консистория, внешняя сторона которой выходит на улицу Владимирскую.

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"В результате этого варварского обстрела в здании Консистории XVIII века имеются повреждения (выбиты окна). Остальные объекты Софии Киевской не пострадали", - добавили там.

По данным мэра Виталия Кличко, на данный момент 12 человек пострадали в результате атаки в Шевченковском районе столицы. 9 раненых находятся в стационарах городских больниц. Двое из них - в тяжелом состоянии.

Атака РФ на столицу 4 сентября - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня враг атаковал Киев беспилотниками. В Шевченковском районе пожар возник в результате падения БПЛА на крышу нежилого здания.

Российский дрон сегодня попал в центральное здание СБУ на Владимирской улице в Киеве напротив Софийского собора. Беспилотник попал в кабинет руководителя СБУ Александра Поклада.

По словам президента Владимира Зеленского, дрон был направлен прямо в кабинет главы СБУ в этом здании. Как добавил президент, он "поставил перед Покладом задачу адекватно, ощутимо и, по возможности, зеркально ответить россиянам на этот удар, когда все будет подготовлено".

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