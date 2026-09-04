Владельцы назвали лучший Android-смартфон: он набрал 97% положительных отзывов

На вершине списка оказался флагман Xiaomi с рекордной батареей и большим AMOLED-дисплеем.

Бенчмарк AnTuTu обновил список смартфонов Android с наибольшим числом положительных отзывов пользователей. Лидером рейтинга за август 2026 года неожиданно стал Xiaomi 17 Max, а две следующие позиции заняли модели Oppo.

Xiaomi 17 Max второй месяц подряд входит в тройку лидеров, но впервые смог подняться на вершину рейтинга, набрав 97,58% положительных отзывов. Среди главных особенностей модели – 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор на 8000 мАч, поддержка быстрой зарядки 100 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.

Особое внимание Xiaomi уделила камерам: аппарат получил тройной модуль с главным сенсором на 200 мегапикселей и поддержкой Leica, а также дополнительными 50-Мп сверхширокоугольным и перископическим телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом. Среди других особенностей – корпус с защитой IP68/IP69, ультразвуковой сканер отпечатков и стереодинамики.

Видео дня

Второе место досталось Oppo K15 Pro+, который набрал 97,42% положительных оценок. Смартфон делает ставку на мобильный гейминг и производительность: он оснащен чипом Dimensity 9500s, системой активного охлаждения, AMOLED-экраном с частотой 165 Гц и батареей емкостью 8000 мАч с зарядкой 100 Вт.

Третью строчку занял складной OPPO Find N5 с результатом 96,52%. Он стал единственным гибким телефоном в рейтинге. Пользователи особенно высоко оценили его компактность: устройство имеет толщину 8,93 мм в сложенном состоянии и весит всего 229 граммов.

Также в рейтинг лучших попали Nubia Z80 Ultra, Redmi K90 Ultra, Oppo Find X9 Ultra, Nubia Z70S Ultra Photographer Edition, Oppo Find X8 Ultra, Xiaomi 15 Ultra и Realme GT8 Pro. Все они получили рейтинг удовлетворенности не ниже 93%.

Если вы в поисках нового смартфона, AnTuTu также обновили рейтинги самых выгодных по цене/производительности Андроидов. Все устройства разделили на 5 ценовых категорий: от супербюджетных до флагманских.

Эксперты нашли смартфон дешевле $200, которого большинству пользователей хватит "с головой". Аппарат обеспечивает долгую работу, от батареи поддержку беспроводной зарядки и редкие для бюджетного класса функции.

Вас также могут заинтересовать новости: