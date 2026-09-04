Украина ожидает роста интереса к переговорам о замороженных российских активах, - Reuters

Украинские политики призвали союзников проявить изобретательность и оперативность в решении проблемы с острым дефицитом бюджета.

Украина видит растущее стремление среди европейских союзников возобновить серьезное обсуждение использования замороженных российских активов. Об этом заявил агентству Reuters высокопоставленный правительственный чиновник после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, в которой принял участие Киев.

Украинские политики призвали союзников проявить изобретательность и оперативность в решении проблемы с острым дефицитом бюджета.

"Учитывая, что с начала войны в ЕС заблокировано около 210 миллиардов евро активов Центрального банка России, Нидерланды, Польша, Испания и Швеция предложили возобновить дискуссию об их возможном использовании, чему некоторые союзники давно противостоят, ссылаясь на юридические вопросы", - сказано в статье.

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Отмечается, что Украина видит растущую готовность европейских партнеров возобновить серьезные дискуссии и все-таки принять решение.

Чиновник сказал, что некоторые союзники хотели бы сохранить активы в качестве козыря на будущих переговорах, но Киев считает это ненужным и хочет получить доступ к средствам уже сейчас.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что украинское правительство ведет переговоры со своими партнерами об изменении правовой юрисдикции для части замороженных российских активов.

Важно, что основная часть средств хранится в брюссельском депозитарии Euroclear. Бельгия сопротивляется предложениям об использовании средств из-за потенциальных юридических рисков в случае ответных мер со стороны России или судебных разбирательств. Министр сказал:

"Мы хотим это обсудить. План создает новые условия, при которых ответственность за судебные споры с Россией лежит не на Бельгии, а на всех 27 странах-членах ЕС".

Дефицит бюджета Украины

Дефицит бюджета Украины в этом году составляет более 32 миллиардов долларов, и правительство планирует покрыть его за счет средств ЕС и других партнеров. Аналогичная сумма потребуется и в 2027 году, сказал Марченко, добавив, что правительство сейчас ведет переговоры со своим ключевым кредитором, Международным валютным фондом, о бюджетных планах на следующий год.

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