Порошенко: электоральную нишу коммунистов заняли несколько бывших проевропейских партий
Порошенко заявил, что «декоммунизация не уничтожила спрос на коммунистическую идеологию классовой ненависти».
Президент Петр Порошенко считает, что электоральную нишу коммунистов заняли несколько партий, которые недавно были участниками проевропейской коалиции.
Читайте такжеПорошенко рассказал, что остановило процесс освобождения Донбасса в 2014 годуКак передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении страны.
Порошенко отметил, что «декоммунизация не уничтожила спрос на коммунистическую идеологию классовой ненависти».
«Более того, этот спрос объективно усилился вследствие социально-экономического кризиса и углубления расслоения между богатыми и бедными», - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что «электоральная ниша, высвобожденная коммунистами, оставалась пустой недолго».
«В ней очень быстро освоились несколько партий из числа недавних участников проевропейской коалиции. Над их штабами - флаги сине-желтые, а вот социальные лозунги позаимствованы из архивов коммунистов и Прогрессивно-социалистической партии. И в роли защитников народа они выглядят довольно убедительно - пока не заглянешь в их электронные декларации», - отметил президент.