В Еврокомиссии отреагировали на заявление Трампа о возврате денег за помощь Украине

В настоящее время Европа стала ведущим донором Украины.

Европейская комиссия не получала никаких обращений от США с требованием компенсировать помощь Украине, предоставленную во время президентства Джо Байдена, о чем ранее заявил действующий президент Дональд Трамп.

Об этом сообщила"Европейскаяправда" соссылкой на заявление заместителя главного пресс-секретаря Европейской комиссии Олофа Хилла. "Мы не получали никакого официального сообщения об этом", – сказал Хилл, имея в виду пост Трампа в соцсети.

В свою очередь пресс-секретарь Еврокомиссии Кристиан Виганд напомнил, что в настоящее время Евросоюз и его государства-члены являются ведущими донорами Украины. По его словам, Украине было предоставлено более 220 млрд евро, в том числе 87 млрд на укрепление военного и оборонного потенциала Украины.

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Заявление Трампа о деньгах

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что США будут требовать от Европы деньги за вооружение и другую помощь, которую при Байдене страна оказывала Украине и НАТО.

Трамп поднял вопрос о помощи Украине, когда говорил о запасах боеприпасов США и сравнивал их с ресурсами, необходимыми для военной операции в Иране.

Он подчеркнул, что администрация Байдена передала Украине значительно больше боеприпасов, причем бесплатно. По его мнению, значительную часть расходов должна была взять на себя Европа.

Трамп считает, что "сотни миллиардов долларов были бесплатно переданы Украине и НАТО", за которые должна была бы заплатить Европа. При этом он добавил, что США будут требовать эти деньги, хотя и с некоторым опозданием.

Трамп не указал точную сумму, которую его администрация намерена потребовать, от каких европейских стран Вашингтон ожидает деньги и на каких юридических или финансовых механизмах может основываться такое требование.

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