Президент призывает не отменять единый налог в рамках бюджета-2018

Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду Украины при утверждении государственного бюджета Украины на 2018 год не отменять упрощенную систему налогообложения мелких предпринимателей.

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«При подготовке бюджета-2018 года предложил бы отказаться от очередных предложений отменить или упразднить единый налог. Нужно дать возможность людям, которые называются средним классом, поработать в режиме трехлетнего бюджетного планирования», - сказал глава государства, выступая с ежегодным посланием к Верховной Раде Украины.

Порошенко подчеркнул, что необходимо сломать традицию, когда судьба малого бизнеса в новом году становиться известной за несколько часов до праздничного поздравления президента.

Как сообщал УНИАН, президент Порошенко 27 декабря 2016 года подписал изменения в законодательство по работе физических лиц-предпринимателей, согласно которым с 1 января физлица-предприниматели должны платить единый социальный взнос - 704 грн в месяц, даже если не имеют прибыли.

Позже, 20 января, сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot обнародовал оценки, согласно которым в течение трех недель с момента подписания президентом Украины закона об изменениях в работе физических лиц-предпринимателей было закрыто 158,186 тыс. субъектов хозяйствования.

Вчера, 6 сентября, министр финансов Александр Данилюк внес на рассмотрение Кабинета министров проект государственного бюджета Украины на 2018 год, построенный на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы c прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4%.