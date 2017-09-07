Президент призывает не отменять единый налог в рамках бюджета-2018
Порошенко подчеркнул, что необходимо сломать традицию, когда судьба малого бизнеса в новом году становиться известной за несколько часов до праздничного поздравления президента.
Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду Украины при утверждении государственного бюджета Украины на 2018 год не отменять упрощенную систему налогообложения мелких предпринимателей.
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«При подготовке бюджета-2018 года предложил бы отказаться от очередных предложений отменить или упразднить единый налог. Нужно дать возможность людям, которые называются средним классом, поработать в режиме трехлетнего бюджетного планирования», - сказал глава государства, выступая с ежегодным посланием к Верховной Раде Украины.
Порошенко подчеркнул, что необходимо сломать традицию, когда судьба малого бизнеса в новом году становиться известной за несколько часов до праздничного поздравления президента.
Как сообщал УНИАН, президент Порошенко 27 декабря 2016 года подписал изменения в законодательство по работе физических лиц-предпринимателей, согласно которым с 1 января физлица-предприниматели должны платить единый социальный взнос - 704 грн в месяц, даже если не имеют прибыли.
Позже, 20 января, сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot обнародовал оценки, согласно которым в течение трех недель с момента подписания президентом Украины закона об изменениях в работе физических лиц-предпринимателей было закрыто 158,186 тыс. субъектов хозяйствования.
Вчера, 6 сентября, министр финансов Александр Данилюк внес на рассмотрение Кабинета министров проект государственного бюджета Украины на 2018 год, построенный на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы c прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4%.