Полеты не для бедных: American Airlines показала роскошный салон обновленного Boeing-777

В самолете больше не будет мест первого класса.

Крупнейший широкофюзеляжный Boeing американской авиакомпании American Airlines получил масштабное обновление. Как сообщает Business Insider, перевозчик представил новые кресла бизнес-класса Flagship Business для своего парка из 20 самолетов Boeing 777-300ER. В American Airlines заявили, что теперь это самолет с наибольшим количеством премиальных мест в США – всего 144 кресла повышенного комфорта: 70 люксов бизнес-класса, 44 места премиум-экономкласса и 30 кресел Main Cabin Extra с дополнительным пространством для ног.

Boeing 777-300ER стал третьим типом самолетов American Airlines, получившим обновленный салон Flagship Suite. Впервые этот салон появился на новых Boeing 787-9 в июне 2025 года, а затем, в декабре 2025-го, его установили на Airbus A321XLR.

Пассажиры впервые опробовали обновленный интерьер Flagship во время рейса из Нью-Йорка (JFK) в Буэнос-Айрес в среду, говорится в статье. По сравнению с предыдущей версией здесь появилось немало новых преимуществ: дверцы в бизнес-классе, больше места для вещей, больше личного пространства и более современная развлекательная система.

Первого класса больше нет

Пожалуй, самое заметное изменение заключается в том, чего в новом Boeing 777-300ER уже нет: Flagship First – последнего отдельного первого класса среди американских авиаперевозчиков. Из-за невысокого спроса и предпочтения пассажиров в пользу более качественного бизнес-класса этот отдельный салон перестанут продавать с 19 ноября.

American Airlines, как и авиационная отрасль в целом, продолжает делать ставку на премиальные путешествия. Пассажиры готовы платить больше за дополнительный комфорт. В начале этого года United Airlines представила новый интерьер Elevated для Boeing 787 – с 99 местами бизнес- и премиум-эконом-класса. Delta также анонсировала новые салоны для будущих Airbus A350-1000, которые должны появиться в 2027 году. Премиальные места будут занимать половину салона этого самолета.

Бизнес-класс является чрезвычайно прибыльным для авиакомпаний и обеспечивает значительную часть их доходов от продажи билетов. Это особенно важно на фоне того, что часть потребителей сокращает расходы, а конфликт на Ближнем Востоке вызывает рост цен на авиационное топливо.

Во время июльского отчета о финансовых результатах главный коммерческий директор American Airlines Нэт Пайпер отметил, что значительную часть таких доходов обеспечивают состоятельные клиенты.

"Почти 60% нашего дохода поступает от домохозяйств с доходом от 150 тысяч долларов и выше, поэтому этот спрос, скорее всего, сохранится даже в условиях экономической нестабильности", – сказал он.

Старый салон появился еще в 2013 году

Предыдущая версия бизнес-класса на Boeing 777-300ER дебютировала ещё в 2013 году. Тогда она имела 52 места и считалась значительным шагом вперёд. В отличие от непопулярных схем 2×2×2 и 2×3×2, которые American Airlines использовала на других широкофюзеляжных самолетах Boeing, новая конфигурация позволяла пассажирам у окна не перелезать через соседей, чтобы добраться до прохода. Кроме того, никто не был вынужден сидеть посередине. Старый салон также имел более качественные экраны в спинках кресел, более комфортное и уединённое место для сна, а также бар с напитками и закусками, к которому пассажиры могли подойти самостоятельно. Там подавали напитки, фрукты, чипсы и печенье. Этот снек-бар останется и в новом бизнес-классе 777-300ER.

Новый Flagship Business сохраняет схему расположения кресел 1×2×1, пишет Business Insider. У каждого окна установлено одно кресло под углом к окну, а в центральной части – два кресла, повернутые друг к другу. Между ними есть перегородка для обеспечения уединения.

При этом каждый пассажир имеет прямой доступ к проходу.

Новые кресла расположены в 19 рядах. Их производит Elevate Aircraft Seating, ранее известная как Adient Aerospace. Такие же кресла используются и на Boeing 787 American Airlines.

В старой конфигурации было 52 кресла – на 18 меньше, чем сейчас.

Появились раздвижные двери

Одно из самых востребованных нововведений среди пассажиров премиум-класса – раздвижные двери.

В старом бизнес-классе дверей не было: вместо них использовалась большая изогнутая перегородка, которая обеспечивала определенный уровень приватности. Новые двери полностью сертифицированы, и их уже не нужно постоянно фиксировать в открытом положении, как это было изначально с дверями на Airbus A321XLR. Впоследствии Федеральное авиационное управление США одобрило их эксплуатацию.

В то же время, чтобы разместить в салоне сразу 70 кресел бизнес-класса, American Airlines несколько сократила расстояние между рядами. По данным SeatMaps, в предыдущей версии бизнес-класса пространство для ног составляло 43 дюйма (109,22 см), а теперь – 42 дюйма (106,68 см). То есть пассажиры потеряли всего один дюйм, что в авиакомпании считают незначительной разницей.

"При модернизации любого самолета мы используем имеющееся пространство, чтобы предложить клиентам разнообразные продукты на выбор", – пояснил представитель American Airlines.

Больше места для вещей

В обеих версиях салона есть специальные ниши и отсеки для хранения вещей. Однако в новом варианте их стало больше. В частности, появились отдельная поверхность для напитков, полки и специальный слот для ноутбука. И старые, и новые кресла оснащены портами USB-A и розетками переменного тока. Но теперь пассажиры также получают беспроводную зарядку и USB-C.

Экраны в спинках кресел стали немного больше. В бизнес-классе установлены 17,5-дюймовые дисплеи с разрешением 4K и Bluetooth – существенное улучшение по сравнению с предыдущей системой. Есть также пульт дистанционного управления, хотя сам экран не сенсорный. Кресла получили режим "Не беспокоить", регулируемую подсветку и большой столик.

Уникальный режим "шезлонга"

American Airlines сохранила свою запатентованную функцию chaise lounge mode, которая также доступна на Boeing 787. Она позволяет пассажиру сидеть вертикально, опираясь на корпус люкса, а ноги вытянуть на полностью раскладенную кровать. По замыслу авиакомпании, это должно напоминать отдых в шезлонге на пляже. Для безопасности в таком положении предусмотрен второй запатентованный ремень безопасности.

Flagship Preferred вместо первого класса

Восемь бывших люксов Flagship First, оборудованных поворотным креслом, которое можно было превратить в небольшое рабочее пространство, теперь стали Flagship Preferred. Это восемь увеличенных люксов с пуфом, на котором может разместиться еще один пассажир. Благодаря этому семьи могут вместе обедать или общаться, а коллеги – проводить встречи. Специальная ниша, созданная за счет дополнительного пространства в передних рядах салона, также имеется на Boeing 787.

Забронировать Flagship Preferred на 777 пока можно без дополнительной платы, хотя American Airlines в будущем может начать взимать за это плату – так уже поступают некоторые конкуренты. Например, аналогичный Polaris Studio в United Airlines стоит от 499 долларов дополнительно.

После того как Flagship First станет недоступен для бронирования в ноябре, его также перестанут продавать на отдельных трансконтинентальных маршрутах в конце марта 2027 года, когда American Airlines увеличит количество самолетов Airbus A321XLR в своем парке.

Пассажирам бизнес-класса – доступ в зал ожидания

Пассажиры Flagship получают приоритет при регистрации, посадке, прохождении контроля безопасности и получении багажа. Кроме того, им доступен Flagship Lounge, если такой зал есть в аэропорту. На борту подают блюда, разработанные шеф-поварами, а также премиальные вина и крепкие напитки. Пассажиры получают дорожный набор, а комплект постельного белья включает двустороннюю подушку с охлаждающим эффектом, одеяло и матрасную накладку.

Участники программы лояльности AAdvantage также имеют доступ к бесплатному высокоскоростному Wi-Fi.

Обновили и премиум-эконом

На Boeing 777-300ER также появился новый салон премиум-эконом-класса.

Количество таких мест увеличилось с 28 до 44. Они предлагают больше пространства и уединения, а также улучшенное питание, Bluetooth, специальное место для бутылки с водой, беспроводную зарядку, USB-C и розетки переменного тока.

Кресла оснащены регулируемыми подголовниками, а также подставками для голеней и стоп.

Премиум-эконом считается своеобразной "золотой серединой" по цене и комфорту между бизнес-классом и обычным эконом-классом. Однако Boeing 777 настолько широк, что American Airlines может разместить здесь восемь кресел в ряд, то есть по два пассажира будут сидеть посередине.

Экономкласс получил обновление

American Airlines модернизировала обычные кресла экономкласса и места с дополнительным пространством для ног. Теперь они имеют более качественную отделку, более современную развлекательную систему и Bluetooth.

При этом сохранена схема расположения по 10 кресел в ряду. Всего в экономклассе 216 мест: 186 в Main Cabin и 30 в Main Cabin Extra. В результате весь самолет теперь имеет 330 кресел, тогда как раньше их было 304.

Также сообщается, что American Airlines активно расширяет международную сеть, стремясь воспользоваться высоким спросом на дальнемагистральные премиальные путешествия – билеты на такие направления могут стоить тысячи долларов. Обновленный Boeing 777-300ER будет выполнять международные рейсы в Лондон, Токио, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес и Сидней.

Новости авиаотрасли

Напомним, летом 2027 года пассажирам станет доступно значительно больше прямых рейсов между США и европейскими городами. Речь идет о том, что американская авиакомпания United Airlines, входящая в тройку крупнейших авиаперевозчиков США, существенно расширяет сообщение с Европой. Полеты будут выполняться из Вашингтона, Нью-Йорка и Денвера.

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