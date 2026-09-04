'Шахед' на здание СБУ наводил российский агент в Киеве: Флэш раскрыл подробности

Нападение "Шахеда" на здание СБУ - это специально спланированная операция россиян, считает Бескрестнов.

Вероятно, наведение "Шахеда" для удара по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве осуществлялось недалеко от него российским агентом.

Такое предположение высказал советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов в соцсети.

Как считает Флэш, атака "Шахеда" на здание СБУ – это специально спланированная операция россиян.

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""Шахед" управлялся и наводился онлайн через радиоретранслятор МЕШ с доступом в Интернет, который российский агент включил где-то неподалеку (до 5 км) на короткий период во время атаки", – отметил Бескрестнов.

По его словам, такой ретранслятор имеет размер, равный половине школьного рюкзака.

"Других "Шахедов" в это время в воздухе не было, поэтому управление по цепочке из РФ невозможно", – заявил он.

Удар дрона по зданию СБУ

Как сообщал УНИАН, российский дрон нанес удар по зданию СБУ в центре Киева на улице Владимирской. Попадание пришлось в кабинет временно исполняющего обязанности руководителя СБУ Александра Поклада. Самого Поклада в тот момент в кабинете не было.

Комментируя атаку, президент Владимир Зеленский поручил руководителю СБУ адекватно и зеркально ответить на этот российский удар.

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