Без завершения реформ Украина утратит государственность - Порошенко
Сценарий Украины - оптимистический, и называется он "успешная европейская Украина успешных украинцев".
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что без завершения реформ Украина утратит государственность.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время ежегодного послания к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны.
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"В истории бывали случаи, когда отсутствие или медлительность реформ просто консервировала отсталость стран, оставляла их на обочине мирового прогресса. Есть еще худшая перспектива: без завершения реформ мы утратим государственность и нас просто не станет. Но это - пессимистический сценарий, и я его не допущу", - заявил президент.
Он подчеркнул, что сценарий Украины - оптимистический, и называется он "успешная европейская Украина успешных украинцев".
"Победа зависит, среди прочего, и от того, сможем ли мы правильно диагностировать главные вызовы и дать на них адекватные ответы", - отметил глава государства.
Напомним, президент Порошенко во время выступления в Верховной Раде также заявил, что у Украины остался всего год для того, чтобы активно поработать над реформами.