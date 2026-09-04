Ученый нашел следы рвоты возрастом 66 миллионов лет: как они могли сохраниться

Редкость окаменелости дает представление о ее уникальной природе.

Когда геолог Петер Беннике разломил кусок мела, добытого в Стивнс-Клинте в Дании, где мужчина у себя в саду нашел серебряный клад викингов, он заметил внутри странное скопление предметов. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Затем он отнес предмет в Геологический музей Факсе, и после его изучения Джон Ягт (голландский специалист по морским лилиям) определил, что внутри находятся как минимум два разных типа фрагментов морских лилий.

На основании этой информации Музеи Восточной Зеландии пришли к выводу, что животное съело морские лилии, а затем отрыгнуло неперевариваемые их остатки.

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Интересно, что эта окаменелость классифицируется как регургиталита - сохранившиеся остатки материалов, которые животное проглотило и впоследствии отрыгнуло. Она свидетельствует о питании, произошедшем около 66 миллионов лет назад на заключительном этапе мелового периода.

"Это чрезвычайно редкое открытие", - заявил Йеспер Милан, куратор Геологического музея Факсе и член Комитета Данекре, в пресс-релизе музея.

Почему животное могло съесть морскую лилию

Хотя их называют "морскими лилиями" из-за их цветкообразной формы, на самом деле это животные, представители группы, в которую входят и другие морские животные, такие как морские звезды и морские ежи. "Морские лилии", окаменевшие в этом окаменелом экземпляре, жили на дне древних меловых морей.

Важно, что они не представляли собой богатого источника питания для хищников. Милан объяснил:

"Морские лилии не являются особенно питательной пищей, поскольку они в основном состоят из известковых пластин, скрепленных небольшим количеством мягких тканей".

Известковые пластины составляли большую часть скелетной структуры самих животных, и поэтому оставалось ограниченное количество мягких тканей, доступных для потребления. Вероятно, хищником, оставившим этот окаменелый экземпляр, была какая-то рыба.

Редкость окаменелости дает представление о ее уникальной природе, она также раскрывает информацию о взаимоотношениях хищник-жертва, существовавших в период, когда образовалась эта окаменелость.

Хотя кости и раковины могут указывать на то, какие виды животных жили и присутствовали в конкретном месте в определенный период времени, доказательства того, что одно животное питалось другим, можно получить непосредственно из отрыгнутых останков.

Милан объяснил, что эта находка демонстрирует пищевые привычки животных примерно 66 миллионов лет назад.

Может ли это быть настоящая рвота

Палеонтолог Пол Олсен из Колумбийского университета предложил дополнительные соображения. Он отметил, что фрагменты морской лилии, по-видимому, не подверглись значительным повреждениям во время пищеварения. Ученый заявил

"Края окаменелостей очень острые и четко очерчены".

Отмечается, что Олсен описал процесс образования окаменелости как желудочное извержение, а не настоящую рвоту, предполагая, что животное могло извергнуть содержимое желудка до того, как оно было полностью переварено. Хотя он определил этот экземпляр как яркий пример регургиталита, он все же усомнился в том, можно ли классифицировать его как настоящую рвоту.

Как и в случае со всеми другими аспектами самой окаменелости, неизвестно, какое животное её породило. Музей предположил, что это, вероятно, была рыба, в то время как Смитсоновский институт сообщил, что Милан предположил, что это была донная акула, зубы которой были приспособлены для измельчения пищи.

Охраняемая окаменелость

В соответствии с датским законодательством (Датский закон о естественной истории), находки, считающиеся особенно научно значимыми, должны быть переданы в национальный музей естественной истории, а не храниться в частном порядке. Более 1000 экземпляров получили статус Danekræ с января 2025 года.

Важно, что эта окаменелость не является самой древней из зарегистрированных окаменелых отрыжек. Почти идентичная окаменелость, датируемая примерно 160 миллионами лет назад, была обнаружена в Англии в 2002 году.

Однако, в отличие от этого более древнего экземпляра, эта новая окаменелость представляет собой единичный случай хищничества: хищник съел по меньшей мере два вида морских лилий и впоследствии выделил их твердые части тела. Эти части тела в конечном итоге оказались в известняке, где Беннике обнаружил их примерно 66 миллионов лет спустя.

Новости археологии

Водолаз, исследовавший заросли морской травы у берегов Арцакены на Сардинии, заметил на морском дне нечто блестящее металлом, и это оказалось началом необычайного открытия.

За этим последовало извлечение более 30 000 позднеримских бронзовых монет, состояние сохранности которых официальные лица назвали исключительным. Спустя почти три года находка всё ещё находится в процессе каталогизации, судебных разбирательств и решения нерешённых вопросов о её происхождении.

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