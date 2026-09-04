Драпатый обозначил первоочередную задачу во главе армии

Главнокомандующий рассказал об основных принципах, которыми он будет руководствоваться при управлении украинской армией.

Украина должна создать стабильную систему управления человеческим капиталом вооруженных сил, внедрять инновации в армию, предоставить командирам на местах большую свободу действий, но первоочередной задачей является стабилизация фронта. Об этом в колонке для издания Kyiv Independent пишет главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый.

Драпатый подчеркивает, что главной задачей на текущем этапе является именно стабилизация фронта, однако параллельно необходимо готовить армию к будущим вызовам.

"Мы не можем выбирать между ведением войны сегодня и подготовкой к будущей войне. Чтобы добиться успеха, мы должны делать и то, и другое", – пишет главнокомандующий.

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Драпатый предлагает развивать систему рекрутинга, подготовки, прохождения службы, ротаций, удержания и увольнения военнослужащих. Он подчеркивает необходимость сделать военную службу более предсказуемой, справедливой и профессиональной, а кадровые решения – зависимыми от потребностей армии, компетентности и результатов службы.

Третьим важным направлением главнокомандующий называет единство усилий всех составляющих Сил обороны. Речь идет о координации действий на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве и когнитивной сфере. При этом, отмечает генерал, интересы отдельных видов или структур не должны преобладать над общим результатом.

Далее Драпатый акцентирует внимание на более быстром внедрении инноваций и уроков войны. Среди его приоритетов также – модернизация системы управления, организационной структуры, военного образования, подготовки, логистики, цифровых и беспилотных возможностей, а также системы анализа боевого опыта.

"Создание более сильных Вооруженных сил – это жизненно важная необходимость, а не задача на послевоенный период", – подчеркивает он.

Еще одним принципом должно стать расширение полномочий командиров на низовых уровнях. Драпатый выступает за внедрение принципов Mission Command, делегирование ответственности и принятие решений там, где командир лучше всего понимает ситуацию. В то же время от командиров он ожидает готовности брать на себя ответственность, действовать решительно и взвешенно рисковать.

"Я не буду командовать каждой отдельной битвой или операцией. Я буду осуществлять командование через намерение, делегировать полномочия там, где это уместно, требовать подотчетности на каждом уровне и ожидать, что каждый командир проявит инициативу", – пишет генерал.

Отдельно Драпатый говорит о реформировании штабной работы. По его мнению, штабы должны сокращать бюрократию, ускорять принятие решений и быть полезными прежде всего для командиров на передовой. В то же время он требует честного анализа ошибок, подчеркивая, что сокрытие правды недопустимо.

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Как писал УНИАН, после визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву Россия не проявила готовности к миру и, напротив, усилила удары по Украине. Кремль воспринял американские сигналы как проявление слабости, продолжив масштабные атаки на гражданскую инфраструктуру и настаивая на территориальных уступках.

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