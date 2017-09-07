Украина выбралась из глубокой пропасти: Порошенко рассказал о "хищной орде" и главном риске для страны

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина выбралась из глубокой, смертельно опасной пропасти, но над ней нависает «хищная орда».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время ежегодного послания к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны, выступая с трибуны Верховной Рады.

«Мы с вами выбрались из глубокой, смертельно опасной пропасти - это наше очевидное достижение. Ясно и четко видим дальнюю пока вершину, которую должны покорить - это наша большая цель», - заявил он.

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«Но мы все еще близко к обрыву, можем ошибиться и оступиться. Один только неправильный шаг - и мы снова вниз... Это - наш главный риск. Из-за перевала над нами нависает хищная орда - это опасная и длительная угроза», - добавил президент.

На заседании Верховной Рады также присутствуют премьер-министр Владимир Гройсман, члены Кабинета министров, представители органов центральной исполнительной власти, судебной власти, а также представители дипломатического корпуса.

Как сообщал УНИАН ранее, сегодня в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины выступает президент Петр Порошенко.

Сегодняшним повесткой дня пленарного заседания парламента после выступления главы государства предусмотрено рассмотрение ряда законопроектов, связанных с судебной системой. В частности это президентский законопроект о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы, а также Кодекс административного судопроизводства и других законодательных актов.