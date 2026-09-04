Европа строит 'железнодорожное метро': несколько крупных городов соединят скоростные поезда

Сначала начнут выполняться четыре рейса по уже существующим маршрутам Милан-Мюнхен и Рим-Мюнхен.

На европейских железных дорогах начались тестовые рейсы новых высокоскоростных поездов, которые соединят Италию, Германию и Австрию, пишет Independent.

Итальянская государственная железнодорожная группа Ferrovie dello Stato (FS) приступила к испытаниям на маршрутах Берлин-Мюнхен и Зальцбург-Вена в партнерстве с немецкой Deutsche Bahn и австрийской ÖBB.

Сообщение между Германией и Австрией будут обслуживать скоростные поезда Frecciarossa 1000 компании Trenitalia, разработанные для движения по железнодорожным сетям всего континента.

Видео дня

Запуск коммерческих поездов запланирован на лето 2027 года. Сначала начнут курсировать четыре рейса по уже существующим линиям Милан-Мюнхен и Рим-Мюнхен.

Путешествие между Миланом и Мюнхеном займет около шести с половиной часов с остановками в Брешии, Вероне, Роверето, Тренто, Больцано и Инсбруке.

Путь между Римом и Мюнхеном ориентировочно займет восемь с половиной часов с остановками во Флоренции, Болонье, Вероне, Роверето, Тренто, Больцано и Инсбруке.

С декабря 2028 года планируется запустить ещё десять рейсов, которые соединят маршруты через Милан, Рим и Мюнхен с Неаполем и Берлином. Новый сервис также удовлетворит спрос на другие европейские направления, в частности Франкфурт и Краков.

"Мы движемся к созданию европейского скоростного метро, которое предоставит пассажирам сервис, способный объединить регионы, людей и экономики", - отметил генеральный директор FS Group Джанпьеро Стришульо.

Железная дорога в Европе - последние новости

В августе сообщалось, что компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Trains получила доступ к путям для новых маршрутов между Лондоном и Парижем, Брюсселем и Амстердамом в 2030 году. Таким образом, через несколько лет она сможет конкурировать с монополистом Eurostar на рынке железнодорожных перевозок между Великобританией и континентальной Европой.

Ранее стало известно, что новое прямое железнодорожное сообщение из Праги в Копенгаген через Берлин и Гамбург вернуло удобный способ путешествовать между одними из самых популярных городов Европы без использования самолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: