Порошенко в Раде: у нас остался всего год для того, чтобы активно поработать над реформами
11:21, 07 сентября 2017Политика
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Примерно через год страна погрузится в избирательную кампанию, отметил президент.
Послание Порошенко к Раде / УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что у Украины остался всего год для того, чтобы активно поработать над реформами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время ежегодного послания к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны.
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«Примерно через год страна погрузится в избирательную кампанию. Весной 2019 - президентские выборы, осенью того же года - парламентские. Это значит, что у нас остался только год для того, чтобы активно поработать над реформами», - заявил он.
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Новость в сюжете: Послание Порошенко к Раде