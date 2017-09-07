Порошенко в Раде: у нас остался всего год для того, чтобы активно поработать над реформами

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что у Украины остался всего год для того, чтобы активно поработать над реформами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время ежегодного послания к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны.

Читайте такжеПорошенко: электоральную нишу коммунистов заняли несколько бывших проевропейских партий

«Примерно через год страна погрузится в избирательную кампанию. Весной 2019 - президентские выборы, осенью того же года - парламентские. Это значит, что у нас остался только год для того, чтобы активно поработать над реформами», - заявил он.