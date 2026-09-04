Приостановка учений до 2027 года при одновременном требовании военной модернизации превращает сдерживание в фарс.

Великобритания рискует ослабить свою обороноспособность, пытаясь сэкономить относительно небольшую сумму на подготовке военных.

Об этом заявил британский военный эксперт Хэмиш де Бретон-Гордон в колонке для The Telegraph. В частности, он раскритиковал решение британского Министерства обороны приостановить часть боевых учений.

По его словам, ведомство пошло на этот шаг ради экономии около 30 млн фунтов стерлингов. При этом полноценное возобновление подготовки ожидается лишь летом 2027 года.

Видео дня

Эксперт считает, что подобное решение может негативно повлиять на боеспособность британской армии. Он отметил, что подготовка является фундаментом вооруженных сил: даже современные танки, беспилотники, ракеты и системы связи не смогут эффективно использоваться без регулярных совместных тренировок военнослужащих.

Де Бретон-Гордон подчеркнул, что характер современной войны стремительно меняется, о чем особенно ярко свидетельствует опыт Украины.

По его словам, современные вооруженные силы все больше зависят от беспилотников, сенсоров, радиоэлектронной борьбы и высокоточного оружия. Однако бронетехника и пехота по-прежнему необходимы для захвата и удержания территории.

Именно поэтому, считает эксперт, британским военным необходимо регулярно тренироваться в составе единой боевой системы.

Он отметил, что вместо полноценных учений армия сможет проводить тактические занятия без развертывания войск, симуляции, штабные игры и физическую подготовку. Однако такие мероприятия не способны полностью заменить совместные тренировки танкистов, пехоты, операторов беспилотников и командиров непосредственно в полевых условиях.

Опыт Украины показал важность подготовки

По мнению эксперта, война в Украине показала, насколько быстро меняется поле боя. Технологии позволяют обнаруживать и поражать цели на больших расстояниях, однако после этого наземным подразделениям все равно необходимо занимать и удерживать территории.

В то же время, по мнению эксперта, численность армии не может полностью компенсировать недостаток подготовки, намекая на качство российских войск.

Решение может повлиять на сдерживание

Отдельно де Бретон-Гордон предупредил, что это решение будет иметь последствия для британской стратегии сдерживания:

"Если Путин видит, что Великобритания ограничивает свои боевые силы, потому что казначейство не может найти 30 млн фунтов стерлингов, почему это должно усиливать сдерживание?"

Он отметил, что британское правительство неоднократно обещало укреплять обороноспособность страны и увеличивать расходы на эту цель. Но прекращение подготовки армии из-за финансового давления, по его мнению, противоречит этим заявлениям:

"Нельзя предотвратить войну, экономя деньги на подготовке к ней".

Обострение между РФ и Великобританией

В августе УНИАН писал, что Украина передала Великобритании большой массив данных о российском вооружении. Эти сведения Лондон планирует использовать, в том числе, для развития технологий защиты британской критической инфраструктуры от потенциальных угроз.

Также Bloomberg писал, что Москва расширяет кампанию гибридных атак против европейских стран, поддерживающих Украину. Для Великобритании эта проблема особенно чувствительна, поскольку британские власти уже несколько лет рассматривают РФю как одну из основных угроз нацбезопасности.

4. Москва воспринимает Лондон как одного из наиболе

Вас также могут заинтересовать новости: