Два человека чудом нашли живыми через девять дней под землей после наводнения в Непале

В то же время высокопоставленный полицейский чиновник подтвердил, что в ходе спасательной операции также было обнаружено тело, личность которого ещё предстоит установить.

Двух человек нашли живыми на гидроэлектростанции в Непале через девять дней после того, как смертоносные наводнения погребли объект глубоко под землей.

Как сообщает The Guardian, рабочих спасли в ходе операции в туннеле Тришули 3A, гидроэлектростанции в одном из районов, наиболее пострадавших от наводнений на прошлой неделе.

Санджай Шах, прораб, был первым, кого спасли, и его доставили в армейские казармы в Тришули. Еще одного человека, идентифицированного как Кабир Махарджан, руководитель проекта, также вытащили из туннеля.

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Пресс-секретарь армии Непала генерал Раджи Рама Баснет сообщил, что их извлекли с глубины 170 метров внутри туннеля.

В то же время высокопоставленный полицейский чиновник подтвердил, что во время спасательной операции также было найдено тело, личность которого ещё предстоит установить.

Непальская армия обнародовала фотографии того, как Шаха вытаскивают из небольшого темного входа в туннель. Он был в сознании, и его вынесли с места происшествия на плечах спасателя.

Разговаривая с армейскими чиновниками после спасения, Шах, прежде всего, спросил, какой сегодня день.

Позже он рассказал, что во время наводнения он находился в диспетчерской туннеля вместе с примерно 40-45 другими людьми. "Поскольку я был в диспетчерской, моей обязанностью было спасти жизни всех. После такой аварии я не мог просто сбежать сам. Я должен был спасать всех. Делая это, я потерял время. В итоге я не смог выбраться сам", - сказал Шах.

По его словам, чтобы успокоиться в темноте туннеля, он пел мантры. Также спасшийся отметил, что, находясь в ловушке, слышал голоса трёх или четырёх других людей.

"Мы общались, крича друг другу вблизи. Внутри электростанции также могли быть люди. Некоторые из них, возможно, не смогли выбраться", - сказал он.

По словам официальных лиц, обоих мужчин доставили самолетом в больницу в Катманду, состояние Шаха стабильное, но Махарджан находился в критическом состоянии и был переведен в реанимацию.

Стихийное бедствие в Непале

Как сообщал УНИАН, утром 26 августа в результате внезапного наводнения и селевого потока на границе между Непалом и Тибетом погибло и пропало без вести много людей.

Наводнение обрушилось на район Расува к северу от столицы Непала Катманду. Потоки воды и грязи смыли дома, дороги и мосты, а также повредили энергетическую инфраструктуру.

Более 100 человек из почти 1300, пропавших без вести после масштабных наводнений в приграничном районе Непала и Китая, направлялись к горе Кайлас - одному из самых священных мест в Гималаях. Кайлас - горная вершина на юго-западе Тибета, вблизи границ Китая с Непалом и Индией. Её высота превышает 6400 метров над уровнем моря. Неподалеку расположено озеро Манасаровар. Оба места на протяжении веков упоминаются в санскритских религиозных и литературных традициях.

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