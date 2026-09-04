Прорывная технология Nvidia DLSS 5 снижает частоту кадров на 75%: первые тесты

Снижение графических настроек не спасают ситуацию, поскольку DLSS 5 обрабатывает уже финальный скомпонованный кадр.

Блогеры Hardware Unboxed выпустили первый полноценный тест технологии DLSS 5 от NVIDIA. В отличие от предыдущих версий, пятое поколение DLSS сфокусировано не на повышении FPS методом "дорисовки" кадров, а улучшении картинки в играх с помощью ИИ.

Выяснилось, что активация функции приводит к катастрофическому падению кадровой частоты вне зависимости от модели видеокарты. Например, на RTX 5090, чья розничная стоимость достигает 2000 долларов, в разрешении 4K на максимальных настройках средняя частота кадров проседает с нативных 192 FPS до 76 FPS.

Ускорителям классом ниже досталось сильнее: GeForce RTX 5080 теряет около 71% производительности, опускаясь до 53 FPS, RTX 5070 Ti показывает 44 FPS, а дешевые модели вроде RTX 5050 проваливаются до 7-15 FPS. Пока что DLSS 5 доступна только для одного тайтла – NBA 2K27, поэтому тесты проводилось только в ней.

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По словам техноблогеров, главная проблема новой технологии – не настройки графики, а высокий фиксированный просчет самого нейросетевого этапа. Технология обрабатывает уже финальный кадр, поэтому снижение качества графики или включение апскейла почти не помогает увеличить FPS. Даже на RTX 5090 сброс графики с "Ультра" до "Низких" прибавляет скромные 9 FPS.

Задержка обработки напрямую зависит от разрешения и мощности тензорных ядер. Один кадр в 4K занимает у RTX 5090 около 7,9 мс, тогда как RTX 5060 Ti требуется уже 31 мс, что физически делает невозможным достижение 60 кадров на средних GPU с включенной технологией.

Пока непонятно, насколько заметным будет визуальное улучшение DLSS 5 и оправдает ли оно такую потерю производительности. Тем не менее первые тесты уже показали, что новая технология требует значительно больше ресурсов, чем предыдущие версии DLSS.

Пока что DLSS 5 поддерживается только на видеокартах Nvidia RTX 5000-й серии, позже, по обещанию компании, технология появится на видеокартах RTX 40xx.

Как УНИАН уже писал, Nvidia не планирует выпускать следующее поколение игровых видеокарт минимум до 2028 года. Вместо этого компания вернула в продажу RTX 3060 5-летней давности.

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