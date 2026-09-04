'Золотая армия': Tesla вывела на улицы американского города первые Cybercab

В Остине теперь можно увидеть множество футуристических золотистых автомобилей с дверями-"бабочками".

Компания Tesla запустила поездки на роботакси Cybercab в американском Остине, сообщает Reuters.

В четверг, 3 сентября, Tesla заявила, что предлагает поездки в "ограниченных районах Остина, штат Техас" на двухместном Cybercab – автомобиле без руля и педалей.

Генеральный директор компании Илон Маск отметил, что Cybercab имеет ключевое значение для превращения Tesla в доминирующего игрока на рынке беспилотных автомобилей.

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В последние недели Tesla рекламировала мероприятие в Остине, которое назвала эксклюзивной презентацией Cybercab. Оно привлекло внимание инвесторов и поклонников компании. Некоторые из них приехали в Техас, чтобы опробовать золотистые автомобили с дверями типа "бабочка".

В Техасе уже зарегистрировано 45 автомобилей Cybercab, которые входят в автономный парк Tesla. Всего он насчитывает около 420 машин. Сам Илон Маск назвал событие в Остине "A Storm of Cybercabs", намекая на быстрое расширение проекта.

Cybercab – часть масштабного плана Маска по созданию глобальной сети роботакси.

Аналитики считают, что именно амбиции Tesla в сфере автономного вождения в значительной степени поддерживают высокую оценку компании, которая составляет около 1,4 триллиона долларов. Серийное производство Cybercab началось в апреле, однако на начальном этапе автопроизводитель ожидает относительно медленных темпов выпуска.

Ранее Tesla искала сотрудника для тестирования технологий помощи водителю на улицах Нью-Йорка. Это может свидетельствовать о намерении компании расширить свой сервис роботакси на крупнейший мегаполис США. По мнению экспертов, это будет долгий и сложный процесс – публичные испытания роботакси Tesla в Остине сопровождались рядом проблем. Пассажиры и эксперты фиксировали ошибки при управлении электромобилями, а также случаи нарушения правил дорожного движения.

Справка УНИАН. Tesla Cybercab – беспилотный автомобиль, который компания представила 10 октября 2024 года в ходе мероприятия We Robot. Это двухдверное купе с дверями типа "крыло бабочки" и футуристическим дизайном в стиле Cybertruck. В салоне расположены лишь два пассажирских кресла и большой 22-дюймовый дисплей.

В автомобиле нет ни руля, ни педалей. Запас хода Cybercab составляет примерно 293 мили (472 км). Cybercab использует полностью автономную систему управления на базе нейросети, которая опирается на визуальную информацию с камер высокой четкости.

Беспилотные такси – последние новости

Роботакси уже превратились в полноценный бизнес в США и Китае. В то же время, как отмечал генеральный директор Uklon Сергей Гришков, в Украине их запуск сдерживают две ключевые проблемы. По словам топ-менеджера, Украине сначала необходимо на государственном уровне разрешить тестирование технологий роботакси и создать соответствующую инфраструктуру для их работы.

С подобными трудностями сталкиваются не только в Украине. По данным Bloomberg, Европа пока уступает США и Китаю в развитии роботакси. В то же время в начале мая в Хорватии запустили первый в Европе коммерческий сервис роботакси.

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