Россияне пытаются разведать украинскую оборону на Волчанском направлении, – ГПСУ

Демченко не исключает, что такими действиями враг пытается создать условия для дальнейшего продвижения.

Российские оккупанты пытаются разведать украинскую оборону в Волчанской общине Харьковской области, атакуют позиции Сил обороны и стремятся расширить зону своего контроля, однако несут значительные потери. Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости".

"Сейчас, возможно, уже около недели, противник именно в пределах Волчанской общины пытается прощупывать нашу оборону, пытается атаковать позиции украинских защитников, в том числе подразделений Государственной пограничной службы в наших полосах обороны. Но при этом враг несет значительные потери", – сказал он.

Демченко не исключает, что такими действиями враг пытается создать условия для дальнейшего продвижения.

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По его словам, россияне проявляют активность в Волчанской общине еще с начала года, в частности в направлении Дегтярного, однако за это время значительных успехов не достигли.

"Враг пытается проникнуть на нашу территорию, но несет большие потери – как убитыми, так и ранеными. Большое количество оккупантов попадает в плен. И наши воины делают всё возможное, чтобы на территории России уничтожать и логистику, и те средства поражения, которые противник использует для обстрела нашей территории", – добавил представитель ГПСУ.

Ситуация в Харьковской области – что известно

Как сообщал УНИАН, украинские военные недавно провели пехотную операцию на Купянском направлении, в ходе которой зачистили около 2 квадратных километров лесной местности. Вероятно, этому предшествовало подавление возможностей России применять ударные дроны.

В Институте изучения войны обратили внимание, что украинские войска свободно действовали в открытом поле. По их мнению, это свидетельствует о том, что Силы обороны, вероятно, заранее успешно подавили российские беспилотники в этом районе, поэтому российские войска не смогли отразить наступление.

Эксперты ISW напомнили, что ранее украинские войска захватили 7,5 квадратных километра лесных полос к юго-западу от Двуречной и продвинулись на север от Западного. Этому предшествовали удары по скоплениям российских личного состава, беспилотным наземным транспортным средствам, радарам, системам радиоэлектронной борьбы, антеннам связи и ударным беспилотникам типа "Молния" на Купянском направлении.

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