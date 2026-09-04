Ученые впервые смогли 'поймать' частицы темной материи

Первые выводы сделаны всего за 220 дней работы детектора.

Американские физики зафиксировали сигнал, который может оказаться первым прямым свидетельством существования тёмной материи – неуловимой субстанции, составляющей почти треть нашей Вселенной. Об этом сообщает издание Qubit.

Речь идет о результатах эксперимента LUX-ZEPLIN (LZ), которые обнародовали 1 сентября на конференции по физике элементарных частиц в Японии.

Анализируя данные за 2023–2024 годы, ученые зафиксировали вспышку света, полностью соответствующую ожидаемому столкновению с частицей темной материи – так называемой WIMP (слабовзаимодействующей массивной частицей).

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Как известно, сам детектор LUX-ZEPLIN спрятан на глубине 1,6 километра в недрах Сэнфордской лаборатории в Южной Дакоте. Это гигантский резервуар с 10 тоннами жидкого ксенона. Работает ловушка просто – когда частица темной материи проходит сквозь землю и сталкивается с атомом ксенона, возникает световая вспышка, по которой исследователи и определяют, кто именно вызвал удар.

Зачем искать темную материю

Темную материю до сих пор никто не видел напрямую – о ней судят лишь по гравитации, которая не дает галактикам и их скоплениям распасться. Соавтор исследования Алвин Камаха из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе доступно объяснила роль темной материи, назвав ее "космическим клеем", благодаря которому родился Млечный Путь и другие галактики.

"Без нее Вселенная развивалась бы совершенно иначе – и структуры, которые в итоге привели к появлению Солнечной системы, могли бы вообще не возникнуть", – рассказала она.

Статистическая значимость события составляет 2,6 сигма. Для официального признания научного открытия в физике необходим показатель 5 сигма (чтобы полностью исключить совпадение).

Ученые из проекта LZ сейчас располагают куда большим объемом информации, чем показали. Их первые выводы сделаны лишь по итогам 220 дней работы, хотя на самом деле детектор собирал данные более 700 дней. Большую часть этих записей ученые пока даже сами не открывают, чтобы раньше времени не подогнать результаты под ожидания.

Вселенная вдвое старше

Ранее один физик поставил под сомнение существование тёмной материи и уточнил возраст Вселенной. Согласно новой модели исследователя, Вселенной может быть не 13,8, а почти 26,7 миллиарда лет, а ускоренное расширение космоса можно объяснить без тёмной энергии и тёмной материи – лишь изменением физических констант во времени и "уставшим светом".

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