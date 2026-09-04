Правила въезда в ЕС ужесточаются с 6 сентября: к чему готовиться

Авиаторы требуют сохранить исключения по крайней мере до конца зимнего сезона.

Уже с воскресенья, 6 сентября, правила прохождения европейской границы станут значительно строже из-за отмены временных льгот системы EES. Изменения касаются всех пунктов пропуска на внешних границах ЕС – наземных, морских и воздушных. Впрочем, именно авиационная отрасль первая бьет тревогу и предупреждает о неизбежном транспортном коллапсе, сообщает Euronews.

Как известно, летом странам-членам разрешили временно приостанавливать сбор биометрических данных – отпечатков пальцев и сканирования лиц – чтобы разгрузить пункты пропуска в чрезвычайных ситуациях. Теперь это исключение теряет силу.

Система EES начала полноценно функционировать на границах стран-участниц 10 апреля 2026 года, а поэтапное внедрение стартовало еще в октябре 2025 года. Все это время у пограничников была своеобразная "страховка" – возможность временно упрощать процедуру, если очереди становились слишком длинными.

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Острее всего возвращение строгих правил почувствуют именно пассажиры самолетов. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), стандартная проверка паспорта, которая раньше занимала 20–25 секунд, теперь длится около 90 секунд. Из-за этого время ожидания на паспортном контроле в крупных хабах удвоилось.

Соучредитель и генеральный директор Global Work & Travel Юрген Гиммельманн советует путешественникам закладывать значительно больше времени на поездки, связанные с пересечением границ ЕС. Приехать в аэропорт пораньше – разумно, говорит он, но это не гарантирует полного контроля над ситуацией: стойки регистрации багажа могут не работать за четыре часа до вылета, а оказавшись в очереди на паспортный контроль, обогнать других из-за того, что ваш рейс уже объявили на посадку, не получится.

Авиаторы требуют оставить чрезвычайные исключения по крайней мере до конца зимнего сезона.

Как пояснил директор по связям с общественностью британской ассоциации турбизнеса ABTA Люк Петербридж:

"Мы продолжаем оказывать давление на Европейскую комиссию, чтобы разрешить использование этих мер и после сентября, осознавая, что впереди ещё долгий путь до того, как EES начнёт полностью и стабильно работать во всех странах-участницах".

Например, исследование британской газеты Financial Times и аналитической группы Qsensor показало: во Франкфурте среднее время ожидания в июле достигло 120 минут – вдвое больше, чем в прошлом году в тот же период. В Мюнхене очереди выросли до 60 минут с 31, а в Амстердаме максимальное время ожидания взлетело с 80 до 120 минут.

Что этому предшествовало

Напомним, с 12 октября в Евросоюзе началось постепенное внедрение системы EES, которая заменила традиционные штампы в паспортах цифровой регистрацией въезда и выезда. Её главная цель – усилить безопасность границ и более эффективно противодействовать нелегальной миграции.

Новые правила действуют для всех граждан стран, не входящих в ЕС, включая украинцев. При пересечении границы путешественники проходят обязательную биометрическую регистрацию: сканируют загранпаспорт, фотографируются, сдают отпечатки пальцев (кроме детей до 12 лет) и дают официальное согласие на обработку персональных данных.

Однако сложности возникли еще на старте. На первых этапах запуска пассажиры массово жаловались на многочасовые очереди в аэропортах, а Международный совет аэропортов (ACI) зафиксировал резкое увеличение времени прохождения контроля – сразу на 70%.

Чтобы разгрузить пункты пропуска, правила контроля решили смягчить на некоторое время. Так, в июле девять государств – Бельгия, Франция, Германия, Греция, Италия, Мальта, Нидерланды, Португалия и Швейцария – официально обратились в Брюссель с просьбой продлить действие так называемого механизма чрезвычайной гибкости.

Этот механизм давал пограничникам право в пиковые периоды временно приостанавливать сбор отпечатков пальцев и сканирование лица, чтобы быстрее ликвидировать очереди. Именно благодаря этим послаблениям пункты пропуска справлялись с нагрузкой летом, когда не выдерживали наплыва путешественников.

В совместном обращении к Еврокомиссии министры подчеркнули, что первые месяцы работы системы выявили существенные пробелы и трудности, которые нельзя игнорировать без сохранения таких упрощенных правил.

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