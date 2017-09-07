Порошенко анонсирует в ближайшее время обнародование закона о реинтеграции Донбасса

11:43, 07 сентября 2017
Политика
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Он отметил, что заканчивается работа над законопроектом про реинтеграцию Донбасса.

УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко анонсирует в ближайшее время обнародование и вынесение на обсуждение закона о реинтеграции Донбасса.

Читайте такжеВ законе о деоккупации Донбасса осталось решить один вопрос - И. ЛуценкоКак передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время ежегодного послания к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны.

«Завершается работа над законопроектом об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины», - заявил он.

«В ближайшее время он будет обнародован и вынесен на обсуждение в Украине и среди наших партнеров. Решающее слово будет за вами, уважаемые народные депутаты», - сказал президент.

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Теги: #закон реинтеграции донбасса#порошенко закон реинтеграции