Порошенко анонсирует в ближайшее время обнародование закона о реинтеграции Донбасса
Он отметил, что заканчивается работа над законопроектом про реинтеграцию Донбасса.
Президент Украины Петр Порошенко анонсирует в ближайшее время обнародование и вынесение на обсуждение закона о реинтеграции Донбасса.
Читайте такжеВ законе о деоккупации Донбасса осталось решить один вопрос - И. ЛуценкоКак передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время ежегодного послания к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны.
«Завершается работа над законопроектом об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины», - заявил он.
«В ближайшее время он будет обнародован и вынесен на обсуждение в Украине и среди наших партнеров. Решающее слово будет за вами, уважаемые народные депутаты», - сказал президент.