В США обнаружили залежи лития, которых хватит на более чем 300 лет

Китай контролирует подавляющую часть перерабатывающих мощностей.

Большая часть переработанного лития в мире проходит через одну страну – Китай. В поисках внутренних альтернатив геологи в США изучили древние породы Аппалачского хребта, где обнаружили 2,3 миллиона метрических тонн извлекаемого лития, чего достаточно, чтобы компенсировать 328 лет импорта.

Издание futura-sciences пишет, что на данный момент США импортируют более половины потребляемого лития и полагаются на единственный действующий внутренний рудник. В то время как Австралия, Чили и Китай доминируют в мировой добыче, Китай контролирует подавляющую часть перерабатывающих мощностей. В результате почти весь добываемый в мире литий должен пройти через китайские перерабатывающие предприятия, прежде чем поступит к производителям аккумуляторов. Такая высокая концентрация перерабатывающих мощностей привела к включению лития в список критически важных минералов США.

Оценка в 2,3 млн метрических тонн основана на данных двух отдельных региональных оценок:

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Южные Аппалачи: этот регион, расположенный преимущественно на территории штатов Каролина, содержит, по оценкам, 1,43 млн метрических тонн оксида лития. Одного этого месторождения достаточно, чтобы покрыть 201 год недавнего импорта США;

Северные Аппалачи: этот северный участок, расположенный в основном в штатах Мэн и Нью-Гэмпшир, содержит, по оценкам, 900 000 метрических тонн.

Литий находится в крупнозернистых магматических породах, известных как пегматиты, заключенный в светло-зеленый минерал под названием сподумен. Эти образования кристаллизовались более 250 миллионов лет назад. Однако пегматитовые месторождения, как правило, образуются в виде многочисленных мелких, разбросанных образований. Хотя общий объем запасов в регионе значителен, разбросанность месторождений зачастую увеличивает затраты на добычу, усложняет логистику горных работ и создает серьезные экологические проблемы.

Ранее УНИАН писал, что Китай обнаружил новое огромное месторождение золота и меди там, где его не должно быть.

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