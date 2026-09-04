Цены на продукты в мире подскочили до самого высокого уровня с 2022 года

Украина стала одним из ключевых факторов.

В августе мировые цены на продовольствие поднялись до самого высокого уровня с конца 2022 года. Этому способствовала эскалация геополитической напряжённости и экстремальные погодные условия, говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В августе усилились опасения относительно поставок из ключевых регионов-производителей. Соответственно, цены выросли на 1,9% по сравнению с июлем, прежде всего за счет зерновых, сахара и молочных продуктов. В августе сахар подорожал на 11,9%, а пшеница – на 2,6%. Стоимость пшеницы в целом уже на 15% превышает уровень прошлого года.

Мировые продовольственные рынки сосредоточены на проблемах со снабжением и погодных вызовах, что усиливает давление на фермеров, которые и без того уже страдают от роста производственных затрат, отмечает ФАО.

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С середины июля обострились боевые действия в акватории Чёрного моря, и фермеры в Украине сталкиваются с трудностями при экспорте зерна. В то же время тают надежды на заключение мирного соглашения между США и Ираном.

Низкие урожаи в Европе, вызванные чередой тепловых волн, могут привести к тому, что континент станет более зависимым от импорта, что, вероятно, усилит конкуренцию за поставки. Угроза чрезвычайно мощного явления Эль-Ниньо означает, что погодные риски вряд ли исчезнут в ближайшее время, из-за чего мировые продовольственные рынки будут оставаться уязвимыми к очередному инфляционному шоку.

ФАО также снизила свой прогноз мирового производства зерна на 2026 год до 2,98 млрд тонн – это самый значительный годовой спад с 2018 года.

Индекс Bloomberg Agriculture Spot Index, отслеживающий 10 основных продуктов, в августе вырос более чем на 13%, что стало самым стремительным ростом с июля 2012 года. Фьючерсы на пшеницу и кукурузу поднялись до многолетних максимумов.

Цены на продукты в Украине – основные прогнозы

По оценкам Министерства аграрной политики, из-за перестройки логистики торговыми сетями цены на продукты по всей Украине могут потенциально вырасти в пределах 2,5%. Однако профильный министр Тарас Высоцкий не исключает, что на цены могут влиять и другие факторы.

В то же время заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что мясная группа осенью подорожает в пределах 10%, крупы – в пределах 15%. Он отметил, что в первую очередь подорожают молочные продукты и замороженные продукты.

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