Украина усилила контроль на всех участках границы из-за учений "Запад-2017" - Порошенко

Украина усилила контроль на всех участках государственной границы из-за российско-белорусских учений «Запад-2017».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления в парламенте с ежегодным посланием заявил президент Украины Петр Порошенко.

Читайте такжеВ разведке не исключают, что боевики на Донбассе будут проводить военные учения на фоне российского "Запада-2017" Говоря об учениях "Запад-2017", он отметил, что "уместнее их было бы назвать "Антизапад".

"Естественно, что именно поэтому, а не по каким-то другим причинам, мы и усилили контроль на всех участках государственной границы", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, по официальным данным, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России «Запад-2017» запланирована на 14-20 сентября. В этих учениях, которые пройдут на территории Беларуси, предусматривается участие до 13 тыс. военнослужащих.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что реальная численность участников учений «Запад-2017» составит до 240 тыс. человек. Министр обороны Степан Полторак считает, что эти учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией.

В Минобороны РФ уверяют, что в рамках «антитеррористических» учений «Запад-2017" не будут готовить плацдарм для вторжения в Украину, и задействуют 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.