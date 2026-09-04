Российский дрон попал в кабинет руководителя СБУ Поклада, – Зеленский

Сегодня российский дрон попал в здание Службы безопасности Украины в центре Киева. Беспилотник ударил по кабинету главы СБУ Александра Поклада. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам разговора с Покладом.
"К сожалению, произошло попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской улице в Киеве напротив Софийского собора. Все экстренные службы на месте. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Дрон был направлен прямо в кабинет главы СБУ в этом здании", – подчеркнул Зеленский.
Как добавил президент, он "поставил перед Покладом задачу адекватно, ощутимо и, по возможности, зеркально ответить россиянам на этот удар, когда всё будет подготовлено".
"Наши военные поддержат этот ответ", – заявил Зеленский.
Следует отметить, что еще в июне прошлого года тогдашний глава СБУ Василий Малюк рассказывал журналистам, что в здании спецслужбы на улице Владимирской в Киеве личный состав по понятным причинам давно не дислоцируется. Есть много запасных командных пунктов.
Между тем российские дроны атаковали и другие объекты в Киеве. В частности, как сообщал в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, экстренные службы работают в Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах.
По данным Кличко, в Шевченковском районе, то есть там, где расположено здание СБУ, в результате падения вражеского БПЛА пострадали семь человек. Шестерых раненых медики госпитализировали.
В социальных сетях сообщается, что также пострадала популярная кондитерская "Завертайло" возле Золотых ворот.
Россияне массированно наносят удары по Киеву
Как сообщал УНИАН, 2 сентября в результате вражеской атаки в Голосеевском районе Киева возник пожар на территории учебного заведения, а в Шевченковском районе было повреждено медицинское учреждение.
Во время атаки в университете проходили занятия. Но 160 студентов находились в укрытии во время тревоги.
Сообщалось о 10 пострадавших в результате атаки на город, из которых медики госпитализировали в городские больницы 9 раненых.