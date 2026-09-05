Словакия вызвала российского посла в связи с ударом по Киеву

В Братиславе призвали Россию воздержаться от действий, которые могут угрожать жизни и безопасности ни в чем не повинных гражданских лиц.

В Братиславе решительно осудили обстрел со стороны России с помощью реактивного дрона здания Службы безопасности Украины, говорится в сообщении министра иностранных и европейских дел Словакии Юрая Бландара на Facebook-странице МИД Словацкой Республики.

В ведомстве пояснили, что здание СБУ в Киеве находится рядом с консульским отделом посольства Словакии.

"Мы решительно осуждаем сегодняшнее нападение России с помощью реактивного дрона на здание Службы безопасности Украины, расположенное недалеко от консульского отдела Словацкого посольства в Киеве", – говорится в сообщении.

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Бланар отметил, что из соображений безопасности в настоящее время помещение консульского отдела в столице Украины используется ограниченно. Он добавил, что там в момент атаки никого не было.

"Мы призываем Россию воздержаться от действий, которые могут угрожать жизни и безопасности ни в чем не повинных гражданских лиц", – подчеркнул министр иностранных дел Словакии.

В то же время он добавил, что Словакия призывает обе стороны "избежать дальнейшей эскалации, которая усиливает напряженность и не способствует мирному урегулированию конфликта".

"Я отдал распоряжение вызвать российского посла в Словакии", – заявил Бланар.

Атака "Шахеда" на здание СБУ: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский дрон поразил здание Службы безопасности Украины в центре Киева. Уточняется, что беспилотник попал в кабинет главы СБУ Александра Поклада. Президент Украины сообщил, что "поставил перед Покладом задачу адекватно, ощутимо и, по возможности, зеркально ответить россиянам на этот удар, когда все будет подготовлено".

Также мы писали, что советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов предположил, что наведение "Шахеда" на здание СБУ осуществлялось неподалеку от него российским агентом. По его мнению, это была специально спланированная операция россиян. Флеш отметил, что "Шахед" управлялся и наводился онлайн через радиоретранслятор МЕШ с доступом в Интернет, который российский агент включил где-то неподалеку (до 5 км) на короткий период во время атаки.

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