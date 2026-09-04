Самая сложная ситуация с 2022 года: Украине не хватает более $32 миллиардов

Министр предупредил о возможной задержке выплат, не связанных с военной службой.

Украина готовится к сложной зиме на фоне резкого усиления российских ударов и сталкивается с дефицитом финансирования в 32,6 миллиарда долларов. Без дополнительной помощи от союзников Киеву, возможно, придется отложить часть невоенных расходов, заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Euronews.

По его словам, Украина не сталкивалась с настолько сложной бюджетной ситуацией с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. На фоне приоритетности военных расходов и закупок вооружений другие статьи бюджета могут пострадать, а выплаты – задерживаться, если не будет найдено решение.

"Мы уже видим проблемы с ликвидностью и ожидаем дефицита средств в бюджете. Это означает, что нам, возможно, придется откладывать некоторые платежи, не связанные с войной, из-за недостатка ликвидности. Это будет иметь последствия", – сказал Марченко.

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В то же время он подчеркнул, что внешние кредиторы не пострадают из-за возможных задержек. По словам министра, последствия могут ощущаться на местном уровне, в частности при строительстве укрытий и инфраструктурных объектов.

Марченко отметил, что интенсивность российских ударов по Украине резко возросла в августе. Он готовит новый бюджет, исходя из того, что война продлится до 2027 года. При этом Украине необходимо будет покрыть дефицит финансирования в размере 32,6 млрд долларов. По словам министра, Международный валютный фонд, миссия которого на этой неделе работала в Киеве, приводит сопоставимые цифры.

"Война очень быстро обострилась. Мы сами это ощущаем. Это совершенно иная реальность по сравнению с прошлым месяцем, с последними атаками на нашу логистику. Мы ожидаем очень тяжелую зиму. Эскалация означает, что нам нужно найти ресурсы, чтобы пережить ее", – заявил Марченко.

На этом фоне министр призвал европейских коллег "мыслить нестандартно" и рассмотреть новый украинский план по использованию около 300 млрд долларов замороженных российских активов.

Этот план был отклонен министрами ЕС в декабре прошлого года из-за разногласий между государствами-членами. Вместо этого тогда было принято решение о совместно финансируемом кредите Украине на 90 млрд евро. На прошлой неделе группа стран ЕС во главе со Швецией вновь подняла вопрос об использовании замороженных российских активов. Марченко приветствовал эту инициативу и выразил надежду, что к запланированной на сентябрь встрече министров финансов стран еврозоны к ней присоединятся другие государства.

По его словам, новый украинский план предусматривает изменение схемы управления активами, которые сейчас находятся в Бельгии. Он содержит новые элементы, призванные снизить юридические риски для бельгийского правительства и Euroclear, где хранятся эти средства.

"Мы хотим это обсудить. План создает новые условия, при которых ответственность за возможные судебные споры с Россией будет нести не только Бельгия, а все 27 стран вместе", – пояснил Марченко.

Ситуация с финансами в Украине – последние новости

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что Кабинет министров вводит жесткий режим экономии бюджетных средств. Правительство планирует сэкономить 70 миллиардов гривен и направить их на финансирование Сил обороны.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что сокращения коснутся общих программ, таких как "Национальный кэшбэк", а также капитальных расходов министерств.

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